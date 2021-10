Colin Powell, ancien secrétaire d’État, décède à 84 ans des suites de complications liées au COVID-19

Ancien secrétaire d’État américain, Colin Powell est décédé à l’âge de 84 ans des suites de complications liées au COVID-19, a annoncé sa famille. Dans un message partagé sur ses réseaux sociaux par sa famille lundi matin, Powell, qui a été le premier secrétaire d’État noir américain sous George W. Bush de 2001 à 2005, a travaillé dur pour façonner la politique étrangère américaine entre le 20e siècle et le 21e .

« Le général Colin L. Powell, ancien secrétaire d’État américain et président des chefs d’état-major interarmées, est décédé ce matin des suites de complications liées à Covid 19 », a écrit la famille. « Il était complètement vacciné. Nous tenons à remercier le personnel médical du Walter Reed National Medical Center pour leur traitement attentionné. Nous avons perdu un mari, un père, un grand-père et un grand Américain remarquables et aimants. »

Avant de prendre sa retraite après 35 ans de service militaire, le général quatre étoiles a travaillé pour superviser les opérations américaines Desert Storm en tant que président pendant la guerre du golfe Persique. Fils d’immigrants jamaïcains, Powell avait déjà reçu un diagnostic de myélome multiple, un type de cancer du sang qui nuit à la capacité du corps à combattre les infections.