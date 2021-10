Colin Powell, ancien secrétaire d’État, décédé à 84 ans

Après une vie de service, Colin Powell vous êtes morts.

Le général quatre étoiles, qui est devenu le premier secrétaire d’État afro-américain, est décédé lundi 18 octobre des complications du COVID-19, a confirmé sa famille dans un communiqué. Il aurait également reçu un diagnostic de myélome multiple, selon NBC News, un cancer qui se forme dans les plasmocytes qui s’accumulent dans la moelle osseuse. « Il était complètement vacciné », lit-on dans leur déclaration. « Nous voulons remercier le personnel médical du Walter Reed National Medical Center pour leur traitement attentionné. Nous avons perdu un mari, un père, un grand-père et un grand Américain remarquables et aimants. » Il avait 84 ans.

Natif de New York, Powell a pris de l’importance dans l’armée, devenant finalement un général une étoile en 1979 et faisant de lui le plus jeune officier général de l’époque. Il devient conseiller à la sécurité nationale en 1987 sous la présidence Ronald Reagan avant d’assumer le poste de président de l’état-major interarmées en 1989. Il a rempli le rôle sous les présidents George HW Bush et Bill Clinton.

En 2001, le président George W. Bush nommé Powell au poste de secrétaire d’État. « Laura [Bush] et je suis profondément attristé par la mort de Colin Powell », a déclaré l’ancien commandant en chef dans un communiqué. De nombreux présidents se sont appuyés sur les conseils et l’expérience du général Powell. »