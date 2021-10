Colin Powell est décédé – RedState

Ce matin, la nouvelle est tombée que l’ancien secrétaire d’État américain Colin Powell est décédé. Powell, avait 84 ans et, selon CNN, est décédé des suites de complications de COVID-19. Powell avait déjà reçu un diagnostic de myélome multiple.

Colin Powell, le premier secrétaire d’État noir américain dont le leadership dans plusieurs administrations républicaines a contribué à façonner la politique étrangère américaine au cours des dernières années du 20e siècle et des premières années du 21e, est décédé des complications de Covid-19, a déclaré sa famille sur Facebook. Il avait 84 ans. « Le général Colin L. Powell, ancien secrétaire d’État américain et président des chefs d’état-major interarmées, est décédé ce matin des suites de complications liées à Covid 19 », a écrit la famille Powell sur Facebook. « Nous avons perdu un mari, un père, un grand-père et un grand Américain remarquables et aimants », ont-ils déclaré, notant qu’il était complètement vacciné.

Powell est né à Harlem en avril 1937. Il a grandi dans le South Bronx et a obtenu son diplôme de la Morris High School en 1954. Il a fréquenté le City College de New York et a rejoint le Reserve Officer Training Corps pendant son séjour. Il a été nommé sous-lieutenant de l’armée après l’obtention de son diplôme. En tant que capitaine, il a effectué une tournée au Vietnam en tant que conseiller ARVN.

Il a été conseiller à la sécurité nationale du président Ronald Reagan de 1987 à 1989. Powell a été promu général quatre étoiles en avril 1989. Plus tard cette année-là, il a été choisi par le président George HW Bush comme président de l’état-major interarmées et a servi comme tel jusqu’en septembre 1993.

Powell a ensuite été secrétaire d’État sous George W. Bush, de 2001 à 2005.

Powell a épousé Alma Johnson en 1962. Ils ont eu un fils, Michael, qui a été président de la FCC au début des années 2000, et deux filles, Linda et Annemarie.

