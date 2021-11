Colin Reed: Si McAuliffe échoue en Virginie, l’agenda actuel de Biden sera également compromis

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il y a quelques mois, Glenn Youngkin avait besoin d’un détroit intérieur pour devenir le prochain gouverneur de Virginie. Maintenant, le week-end d’Halloween, tout est à venir pour le parvenu républicain, avec un sondage Fox News le montrant en train d’ouvrir une avance de huit points.

En peu de temps, Terry McAuliffe est passé de l’héritier présomptif au poste qu’il occupait autrefois à un candidat assiégé désespéré de changer la trajectoire d’une course qui semble s’éloigner. On a beaucoup parlé du rôle joué par l’éducation dans la course, notamment le débat de McAuliffe refusant aux parents de s’asseoir à la table pour apprendre ce que leurs enfants apprennent.

LA COURSE DU GOUVERNEUR DE VIRGINIE EST MAINTENANT AXÉE SUR L’ÉDUCATION, ET UN CANDIDAT A UN AVANTAGE CLAIR : SONDAGE

Une gaffe, c’est quand un politicien dit accidentellement la vérité, et dans ce cas, McAuliffe a essentiellement admis qu’il était redevable aux syndicats d’enseignants qui financent ses campagnes. L’incident a permis à Youngkin de prendre pied dans les banlieues riches en voix du nord de la Virginie, où les républicains ont perdu tant de terrain lors des récents cycles électoraux.

McAuliife n’a pas bien réagi, doublant son « message » de campagne principal – si vous pouvez l’appeler ainsi. Comme l’a observé Josh Kraushaar du National Journal, « McAuliffe n’a besoin que de trois mots pour faire une phrase : un nom, un verbe et Donald Trump ».

C’est là que réside le plus grand défi des démocrates. Quoi qu’il arrive dans l’Old Dominion la semaine prochaine (et d’ailleurs la course au poste de gouverneur du New Jersey) sera extrapolé et appliqué aux élections de mi-mandat de l’année prochaine – une proposition toujours dangereuse, mais qui ne peut être évitée.

Selon les propres mots de McAuliffe, les électeurs sont fatigués de « leur petit bavardage » à Washington, DC Il a raison, et puisque les démocrates contrôlent tous les leviers du gouvernement fédéral, ils risquent d’être blâmés. Les élections hors année sont la première occasion pour les électeurs de rendre leur verdict sur la nouvelle administration.

KEN CUCCINELLI: LA FORTE MONTRE DE YOUNGKIN CONTRE MCAULIFFE EN VIRGINIE GUBERNATORIAL RACE N’EST PAS UN ACCIDENT

Le président Joe Biden et ses majorités au Congrès n’ont pas grand-chose à montrer pendant leurs neuf premiers mois au pouvoir. Il manquait de capital politique pour pousser son propre parti à se joindre à un projet de loi bipartite sur les infrastructures qui a reçu 19 voix républicaines au Sénat au cours de l’été – une tâche difficile en ces temps de polarisation.

Pour aggraver les choses pour Biden et son équipe, ils ont réussi à offenser les électeurs de tous les horizons.

La droite fulmine contre le chaos à la frontière sud et l’humiliation du retrait en Afghanistan.

DAN GAINOR : LES MÉDIAS LIBÉRAUX FONT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES POUR AIDER MCAULIFFE DANS LA COURSE AU GOUVERNEMENT DE LA VIRGINIE

La gauche est en colère contre la poursuite de l’obstruction systématique et l’échec des démocrates à faire avancer leurs projets de coquineries mettant en œuvre un État-providence de style européen du berceau à la tombe.

À ce stade de la présidence Obama, le « stimulus » avait été adopté et les négociations sur les soins de santé s’échauffaient – ​​de mauvaises politiques certes, mais néanmoins galvanisant les problèmes pour les libéraux.

Le plus préoccupant pour les démocrates devrait peut-être être la position de Biden parmi les électeurs indépendants de toute affiliation à un parti. Selon Gallup, seuls 34% des indépendants approuvent les performances de Biden au travail, une forte baisse par rapport à 61% en février.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA NEWSLETTER D’OPINION

La baisse coïncide avec une inflation généralisée et une augmentation du coût de la vie à l’approche d’une période de Noël incertaine. Ce ne sont pas des questions ésotériques qui s’inscrivent dans des lignes partisanes ou idéologiques. Tout le monde est préoccupé par la capacité de s’offrir des fonctions qui ont un impact sur toutes les facettes de la vie quotidienne.

Le manque de réalisations tangibles de son parti à Washington a donné à McAuliffe peu de choses à dire pendant la campagne électorale. En conséquence, il a recouru à dépoussiérer les épouvantails des démocrates des années passées. Mais les élections concernent toujours l’avenir. Les électeurs n’aiment pas regarder en arrière.

Dans son ultime effort pour rallier son parti à ses priorités législatives, le président Biden a déclaré: « Les majorités à la Chambre et au Sénat et ma présidence seront déterminées par ce qui se passera la semaine prochaine ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il faisait référence aux négociations de Capitol Hill. Mais la déclaration s’applique également aux événements qui se déroulent en Virginie. Si McAuliffe échoue, le programme actuel de Biden le sera également. L’écriture sur le mur sera là pour les démocrates vulnérables

Si vous regardez autour de vous, vous pouvez généralement voir les signes d’une vague politique. Faites attention, car les premières ondulations pourraient bien débarquer en Virginie la semaine prochaine.

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR COLIN REED