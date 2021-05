Oh oui, M. Trevorrow, cette musique Jurassic World: Dominion fonctionne. Cela permet de garder les fans éveillés la nuit, de se demander quel dinosaure est attaché à cette signature musicale et pourquoi il bouge si vite! Il n’est pas surprenant que la musique de Michael Giacchino soit suffisante pour pousser un moment d’adrénaline pure et le fouetter dans une frénésie encore plus grande. Et ne vous y trompez pas, cette musique va tuer dans un cinéma.