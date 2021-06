Colin Trevorrow de Jurassic World a une réaction A+ aux discussions croisées rapides et furieuses

D’une part, il ne semble pas que le crossover Jurassic World / Fast and Furious soit plus proche de se produire. Colin Trevorrow a essentiellement remis ce rapace dans le stylo en mentionnant simplement le concept de réalité et son manque de plaisir. Là encore, son absence de rejet pur et simple est assez agréable, car cela signifie que si Universal veut d’une manière ou d’une autre envoyer la famille Toretto à Isla Nublar à la recherche de plus d’argent, les portes sont toujours grandes ouvertes.