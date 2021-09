Collaboratif, pas coercitif : l’Inde peut tango avec les États-Unis sur le climat, mais pas avec abandon

Certains diront que puisque l’Inde est le troisième émetteur global et les États-Unis le deuxième, il n’y a pas d’autre choix que de le faire. (Image représentative)

Les États-Unis ne feront pas pression sur l’Inde pour qu’elle s’engage à atteindre un objectif de zéro net. Pour l’instant. Cela ressort clairement de ce que l’envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, a déclaré jusqu’à présent lors de sa dernière visite en Inde. Ce journal a longtemps soutenu que le principe de responsabilités communes mais différenciées signifierait, dans l’esprit, que les pays développés, y compris les États-Unis, s’engagent à une action climatique beaucoup plus ambitieuse et à des échéances nettes zéro. Les pays développés ont épuisé une grande partie de l’espace carbone (pour maintenir le réchauffement par rapport aux niveaux préindustriels en dessous de 1,5 °C d’ici 2100) dans leur poursuite de la croissance. Demander aux pays en développement et aux pays pauvres de sacrifier une croissance qui réduit la pauvreté, en particulier compte tenu du piètre bilan de l’Occident en matière de financement d’une croissance respectueuse du climat dans ces pays, est une approche fondamentalement inique. Les annonces faites par Kerry et le ministre de l’Environnement, des forêts et du changement climatique de l’Union, Bhupender Yadav, signalent également la volonté des États-Unis de travailler avec l’Inde sur le climat. Certains diront que puisque l’Inde est le troisième émetteur global et les États-Unis le deuxième, il n’y a pas d’autre choix que de le faire.

Kerry a indiqué que les États-Unis aideraient l’Inde à atteindre 450 GW d’énergie renouvelable d’ici 2030. Les démocrates au pouvoir ont présenté au Sénat la loi donnant la priorité à l’énergie propre et à la coopération climatique avec l’Inde. Cela fournira un cadre pour le développement technologique et le partenariat de mise en œuvre entre les deux pays, impliquant leurs gouvernements, les universités et le secteur privé. Cependant, quoi et combien vient de l’Inde, et quand, est une annonce pour un autre jour. L’Inde, tout en se félicitant des ouvertures des États-Unis, doit s’assurer que cette coopération ne s’accompagne pas de mises en garde qu’elle ne peut se permettre.

Kerry, même s’il a reconnu que chaque pays n’a pas à faire ce que font les pays développés, a soutenu que tout le monde doit établir un plan sur ce que sera son secteur énergétique et comment il peut être net zéro en 2050. On ne peut nier l’urgence de l’action mondiale requise – la récente feuille de route de l’AIE pour un net-zéro mondial d’ici 2050 le souligne clairement. Mais, lorsque Kerry dit qu’il s’attend à ce que l’Inde fasse de grandes annonces liées au climat avant Glasgow (où la CoP 26 commence le 31 octobre), et exhorte l’Inde à « penser à annoncer franchement » la capacité d’énergie renouvelable de 450 GW d’ici 2030 dans le cadre du programme indien NDC, l’Inde doit habilement éviter les pressions en faveur d’une action qui compromettent ses autres aspirations.

Pour leur part, les États-Unis ont bien fait de reconnaître le leadership climatique de l’Inde et son rôle central dans l’action climatique mondiale ; tandis que son verbiage signale une volonté de s’orienter vers une approche donnant-donnant, il devra comprendre que, dans l’esprit d’assumer sa responsabilité historique, il devra donner plus que prendre, au moins pendant un certain temps. Il peut commencer par accélérer le remboursement de ses obligations envers le Fonds vert pour le climat. Les six plus grandes banques des États-Unis se sont engagées publiquement à investir 4,16 billions de dollars dans la transition énergétique verte ; il doit trouver des moyens d’acheminer ces investissements vers des pays en développement comme l’Inde, dans des conditions amicales. Gardez à l’esprit que l’Inde a besoin de 2,5 billions de dollars pour atteindre l’objectif de 450 GW d’énergies renouvelables. L’approche doit être collaborative et non coercitive.

