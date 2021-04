Collaboration fragile: difficile de ne pas voir le discours de la Russie sur la sortie précoce de la Station spatiale internationale reflétant ses tensions actuelles avec les États-Unis

Les dirigeants plus tournés vers le monde ont toujours considéré l’ISS comme un triomphe de la technologie, comme une incarnation de la coopération entre les grandes puissances mondiales. (Image représentative)

La Station spatiale internationale (ISS) a longtemps été considérée comme une métaphore du consensus mondial et de la coopération. À 22 ans, il a commencé à manifester des signes de l’âge; en mars, les astronautes ont dû effectuer des travaux cruciaux remboursés; les États-Unis – la Nasa est l’une des cinq agences qui ont collaboré au projet – bien qu’elle ait tenu à maintenir le projet à flot au moins jusqu’en 2030. La Russie (Roscosmos est une autre des cinq), en revanche, souhaite une sortie rapide , citant la condition physique de l’ISS. Selon Science, le vice-premier ministre russe en a parlé la semaine dernière. Son bureau a essayé de passer sous silence cette déclaration, mais ce n’est pas la première fois que la Russie parle de se retirer. Il l’a également fait en novembre 2020, lorsqu’un officier russe clé du projet ISS a déclaré que la Russie devrait partir et se concentrer sur la construction de sa propre station spatiale nationale. Gardez à l’esprit que si la Russie sort, les quatre partenaires restants du projet auront du mal à soutenir l’ISS.

Les dirigeants plus tournés vers le monde ont toujours considéré l’ISS comme un triomphe de la technologie, comme une incarnation de la coopération entre les grandes puissances mondiales. Mais, avec les récentes déclarations du président Poutine de Russie et du président Biden des États-Unis jetant un voile de guerre froide sur les relations entre les deux pays, il est difficile de ne pas voir les propos de sortie de la Russie comme le reflet de ces tensions. D’autant plus que la Russie a exclu de futures collaborations avec des discussions sur sa station spatiale nationale. Ainsi les fissures de l’ISS sont devenues une allégorie d’un fragile consensus international.

