Collaboration Japon-Inde à l’ère Corona: Anand Kumar des Super 30 collabore avec l’initiative japonaise-vérifiez les détails ici

Anand Kumar, fondateur de Super 30 et brillant mathématicien basé au Bihar, s’est maintenant associé à une initiative japonaise en ligne, a rapporté mardi l’agence de presse PTI. L’initiative a été prise de redéfinir l’enseignement avec des cours sur mesure pour les étudiants. Selon le communiqué de presse, une société japonaise, « Je suis à vos côtés », créée l’année dernière, est impatiente de transmettre les compétences pédagogiques de Kamar à des millions d’étudiants dans le monde suite à son immense popularité dans le pays.

L’entreprise a recruté les meilleurs enseignants du monde entier dans le but de transformer toute la société en écoles sans frontières. L’entreprise vise à répondre à chaque personne comme un être unique et irremplaçable, lit-on plus loin dans la déclaration. La communication en ligne sera adaptée à la personnalité de chacun.

Wataru Kamiya, président de « Je suis à côté de vous », dit que ce projet symbolise la collaboration Japon-Inde à l’ère Corona. Nous avons encordé Anand Kumar pour cette opportunité d’atteindre des millions d’étudiants via cette initiative. Ce projet symbolise la collaboration Japon-Inde en temps de covid avec l’éducateur populaire Anand Kumar, Wataru Kamiya, président, je suis à vos côtés, a été cité par l’agence de presse PTI.

L’Inde a été positionnée comme le plus important pour la portée mondiale des services. Le projet relève le défi d’offrir des services à 1,4 milliard d’Indiens. Appelant la collaboration importante avec Anand Kumar, il a ajouté que l’objectif majeur de cette initiative est de « faire de la société une école dans son ensemble ».

Kumar est mondialement acclamé et largement vénéré pour son initiative pionnière « Super 30 ». L’institut a un taux de réussite phénoménal dans la formation d’étudiants appartenant à des sections défavorisées qui avaient été préparés à l’un des examens d’entrée très compétitifs de l’Inde pour l’IIT.

