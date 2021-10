Collaborations de marques populaires – The Financial Express

En septembre, Adidas a dévoilé sa nouvelle collection Adidas x 007 en célébrant le 25e Bond Film, No Time to Die.

Reya Mehrotra

Que ce soit à n’importe quel moment de l’année, certaines marques qui ont établi leur niche sur le marché y sont toujours présentes. Mais lorsqu’elles collaborent avec une autre grande marque ou personnalité publique, le niveau d’excitation augmente et les fans se précipitent pour mettre la main dessus. Récemment, plusieurs collaborations de marques très médiatisées ont fait la une des journaux pour les bonnes et les mauvaises raisons. Ici, nous vous apportons certaines de ces offres.

Adidas X James Bond

En septembre, Adidas a dévoilé sa nouvelle collection Adidas x 007 en célébrant le 25e Bond Film, No Time to Die. Le partenariat a vu l’icône du cinéma moderne entrer en collision avec la marque de chaussures contemporaine pour célébrer le film avec des styles adidas UltraBOOST inspirés du monde de 007. Le smoking Adidas Ultraboost DNA White Tuxedo de la ligne a mené la collection. C’est un style modernisé avec une base blanche unie avec un motif James Bond sur la langue et fini avec l’insigne emblématique 007.

Sabyasachi X H&M

La collection a été lancée en août de cette année et a fait la une des journaux dès son annonce. Il n’a été épuisé qu’en quelques jours, même si certains ont critiqué la collection pour son caractère ouvertement simple et ordinaire et son prix élevé. La collection mélangeait des silhouettes modernes et traditionnelles avec un clin d’œil à l’athleisure et au glamping. Les traditions indiennes du textile et de l’imprimé de la Sabyasachi Art Foundation, la broderie et les silhouettes multiculturelles étaient les points forts de la collection. Leur sari, qui était le premier de H&M, était au prix de 9 999 roupies. La collection en édition limitée proposait également des accessoires, des bijoux, des chaussures, des lunettes de soleil et du prêt-à-porter glamour.

PUMA X RCB

Récemment, Puma a annoncé son partenariat avec Royal Challengers Bangalore (RCB) pour lancer la gamme athleisure. S’inspirant du street art et du graffiti urbain, la gamme propose des graphismes décalés et des couleurs audacieuses. La collection a été abandonnée avant la saison T20 et comprend des vêtements pour hommes et femmes, notamment des t-shirts, des sweats à capuche et des pantalons de survêtement. La collection représente « un style de vie rythmé qui transporte un ensemble confortable partout pour une journée aérée très rapide ».

LG X Prada

LG s’était associé au géant italien de la mode Prada pour créer un smartphone haut de gamme avec un bon design et le téléphone Prada de LG, est devenu notre unique et une représentation de la technologie de pointe à la rencontre de la haute couture. En fait, le téléphone, équipé de la technologie coréenne et du design italien, s’est vendu à plus d’un million d’unités, établissant que les téléphones design ont un marché. Cependant, la ligne n’a pas survécu longtemps puisque le dernier smartphone Prada est sorti en 2012. Il fait depuis partie du Museum of Modern Art de New York et du Museum of Contemporary Art de Shanghai, en Chine.

Dior X Nike

Ce fut un régal pour les sneakerheads puisqu’en 2019, Dior et Nike ont dévoilé leur collaboration Air Jordan 1 High OG Dior sneaker en édition limitée lors du défilé Dior pré-automne 2020 à Miami. Il a été conçu par le directeur créatif Kim Jones et a été le premier pas de Nike sur le marché du streetwear luxueux. Après avoir été reportée en raison de la pandémie, la ligne a été lancée en juin de l’année dernière via un microsite où les clients pouvaient acheter. Selon Pietro Beccari, président-directeur général de Christian Dior Couture, cinq millions de personnes se sont inscrites sur le microsite dès son lancement. Avec 5 000 paires pour les meilleurs clients de Dior, la marque a produit 13 000 paires de baskets. Les baskets allaient de 2 000 $ à 2 200 $.

Crocs X Justin Bieber

Dans le cadre de sa marque de mode Drew House, le chanteur Justin Bieber s’est associé à Crocs pour un sabot classique en édition limitée. Les chaussures ont été conçues dans la teinte jaune emblématique de Drew House avec huit breloques Crocs personnalisées, y compris le logo du visage souriant de Drew House, des arcs-en-ciel, des marguerites et des tranches de pizza. Bieber a admis qu’il portait des crocs tout le temps et que concevoir sa propre paire était donc un processus naturel. « Avec ces Crocs, je me suis concentré sur la création de quelque chose de cool que je veux porter », a-t-il déclaré. La collection a été bien accueillie et une deuxième collection de sabots classiques a été lancée cette année.

Louis Vuitton X NBA

En 2020, Louis Vuitton collabore avec la NBA pour une ligne limitée de vêtements et d’accessoires réunissant les emblèmes des deux institutions. Les codes du créateur et l’iconographie de l’univers du basket se sont réunis dans la collection imaginée par le directeur créatif de la mode masculine de la maison de design, Virgil Abloh. Il comprenait des chaussures, des sacs, du prêt-à-porter et des bijoux arborant le logo NBA réinventé en motif pied-de-poule. Cette année, LV a lancé une deuxième édition de sa collaboration.

