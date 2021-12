« Collaborer avec les mollahs »: des dissidents iraniens avertissent les États-Unis de ne pas revenir à l’accord nucléaire

Alors que l’Iran a annoncé qu’il intensifiait son programme nucléaire, malgré les pourparlers de Vienne visant à empêcher cela, des militants iraniens s’adressent à Fox News.

« Mon message au président Biden, c’est que le régime iranien ne représente pas le peuple iranien », a déclaré Ali, un militant iranien qui, comme les autres, met en garde contre les conséquences de l’abandon des sanctions américaines contre l’Iran s’il re- conclut l’accord sur le nucléaire iranien.

« Si les États-Unis renouent avec l’accord sur le nucléaire, il se passerait la même chose qu’en 2015. L’Iran, le régime iranien, va gagner près de 160 milliards de dollars et 1,7 milliard d’euros, et pourtant cela ne va pas s’arrêter. ses actions nucléaires, et en fait, ils développent même leurs programmes de balistique et de drones militaires. »

BIDEN, LES EUROPÉENS REPRÉSENTENT LE PROGRAMME NUCLÉAIRE IRAN DANS LES POURPARLERS DE ROME

« Vous avez demandé ce qui se passerait si les États-Unis revenaient au JCPOA ? Je dis franchement que ce sera une tragédie », a déclaré Sima, un autre militant qui a déclaré que l’administration ne devrait même pas répondre aux demandes de Téhéran concernant l’accord, connu officiellement sous le nom de Joint Comprehensive Plan d’action, ou JCPOA.

« Le message du retour des États-Unis au JCPOA pour nous, Iraniens, est que les États-Unis collaborent avec les mollahs pour réprimer et tuer le peuple iranien et les crimes des mollahs contre nous, qui servent la dictature et le fascisme religieux. Comment peut-on demander une rançon payé à un régime qui tue brutalement son propre peuple ? »

« Après l’accord du JCPOA en 2015, le régime a pris l’argent et l’a dépensé dans le terrorisme. Nos femmes en Iran ont recours à la prostitution pour un morceau de pain », dit-elle. « Lever les sanctions ou donner de l’argent au régime ne fera que prolonger sa vie, la vie de la dictature. »

TOPSHOT – Cette photo prise le 4 juillet 2017 et publiée par l’agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord (KCNA) le 5 juillet 2017, montre le tir d’essai réussi du missile balistique intercontinental Hwasong-14 dans un lieu non divulgué. La Corée du Sud et les États-Unis ont tiré des missiles le 5 juillet simulant une frappe de précision contre les dirigeants nord-coréens, en réponse à un test ICBM historique décrit par Kim Jong-Un comme un cadeau aux « bâtards américains ». (.)

Pendant des mois, des manifestations massives se sont propagées dans tout le pays de la part de personnes appelant au renversement du régime, mécontentes des politiques gouvernementales qui ont conduit à une économie en difficulté, au rationnement et à des pénuries de marchandises. Les rapports indiquent que des milliers de manifestants ont été arrêtés ou tués par les forces du régime. Fox News n’identifie pas les militants avec qui nous avons parlé pour leur propre sécurité. Mais ils sont unis dans leur opposition au régime et fermes dans leur message au président Biden et au peuple américain.

« Je veux que le président Biden soit aux côtés du peuple iranien, du peuple qui a participé à différents soulèvements contre le régime iranien. En fait, nous approchons maintenant du deuxième anniversaire de novembre 2019, où il y en avait eu un. des plus grands soulèvements de l’histoire récente du régime. Où ils n’ont pu maintenir le peuple qu’en tuant plus de 1 400 personnes dans les rues et en capturant et emprisonnant plus de vingt mille personnes », nous a dit Ali.

« Je veux que le président Biden sache que l’expérience des 42 dernières années a montré que la politique d’apaisement ne fonctionne plus. Par exemple, nous avons vu que l’accord nucléaire de 2015 n’a pas limité les actions de l’Iran vers la réalisation d’une arme nucléaire. Par conséquent, il n’y a pas de temps pour la politique d’apaisement. »

Le nouveau président iranien élu, Ebrahim Raisi, s’exprime lundi lors d’une conférence de presse à Téhéran, en Iran. (Photo AP)

L’administration a déclaré qu’elle ne reviendrait à l’accord et ne lèverait des milliards de dollars de sanctions américaines que si Téhéran respectait l’accord. Mais les négociateurs iraniens à Vienne ont exigé que les sanctions américaines soient d’abord abandonnées, libérant potentiellement des milliards de dollars de nouveaux revenus pour le régime, avant même que les pourparlers puissent envisager le programme nucléaire.

Les partisans de l’accord nucléaire ont déclaré qu’il avait empêché l’Iran d’obtenir une bombe nucléaire et garantissait la transparence du programme nucléaire iranien pour les observateurs internationaux de l’AIEA des Nations Unies, l’Agence internationale de l’énergie atomique. Mais les militants affirment que l’accord ouvrira la voie à Téhéran pour qu’il soit libre d’obtenir des armes nucléaires à la fin de l’accord, qui est désormais fixé à octobre 2025.

L’IRAN SE PASSE AUX NÉGOCIATIONS NUCLÉAIRES, CONTREDIANT LE DIPLOMAT DE L’UE

Certains des manifestants, y compris ceux à qui nous avons parlé, sont membres du plus grand groupe d’opposition iranien, le Conseil national de la Résistance iranienne. La chef du groupe, Maryam Radjavi, a mis en garde contre les intentions nucléaires de l’Iran.

« L’AIEA pense que le régime est sur le point de fabriquer une bombe, résultat de la politique de complaisance », a récemment déclaré Radjavi à l’Assemblée nationale française.

« En raison de l’absence d’une politique ferme, le régime a toujours profité des négociations pour se renforcer et se préparer à de nouvelles agressions. »

Téhéran, Iran – 03 novembre : (—-USAGE ÉDITORIAL UNIQUEMENT – CRÉDIT OBLIGATOIRE – « BUREAU DE PRESSE DU LEADER IRANIEN / DOCUMENT » – PAS DE MARKETING PAS DE CAMPAGNES PUBLICITAIRES – DISTRIBUÉ COMME SERVICE AUX CLIENTS —-) Le guide suprême iranien Ali Khamenei donne une émission en direct à la télévision d’État à l’occasion de l’anniversaire de naissance de Mawlid al-Nabi ou du Prophète Muhammad (PSL) à Téhéran, Iran, le 3 novembre 2020. (Photo du bureau de presse du leader iranien / Handout/Agence Anadolu via .) ( .)

Elle dit que le guide suprême de l’Iran, Ali Khamenei, veut une bombe nucléaire iranienne « pour garantir son pouvoir. Il veut tenir la paix et la sécurité mondiales en otage pour obtenir des concessions. Le seul facteur qui peut l’arrêter est la résistance et le soulèvement organisés du peuple iranien. «

Le groupe affirme que l’emprise du régime est fragile et que le meurtre signalé de plus de 1 500 manifestants lors de manifestations de rue il y a deux ans est la preuve que le gouvernement aura recours à la brutalité mortelle pour tenter de maintenir son emprise sur le pouvoir.

« Le peuple iranien veut le renversement du régime et une société libre et démocratique », a déclaré Radjavi.

Ali, l’un des militants à qui nous avons parlé, fait écho à ces sentiments.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« La vérité, c’est que personne ne nous offrira la liberté sur un plateau d’argent. Comme l’a dit Thomas Jefferson, l’Arbre de la Liberté, la plupart du temps, sera rafraîchi par le sang des Patriotes. Nous sommes prêts et disposés à payer le prix plein prix et donner nos vies pour que l’avenir de l’Iran soit libre. »