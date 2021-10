collations saines qui aident à réduire le cholestérol, selon les diététistes | La vie

Si vous avez un taux de cholestérol élevé, vous pouvez le réduire grâce à l’alimentation. Ces collations sont fortement recommandées non seulement parce qu’elles sont délicieuses et saines, mais aussi parce qu’elles aident à réduire le cholestérol LDL (le mauvais cholestérol).

L’hypercholestérolémie est un problème de santé majeur qui augmente le risque de maladie coronarienne et cérébrovasculaire, d’hypertension artérielle sévère ou de diabète de type 2, entre autres conditions dangereuses. Pour cette raison, la contrôler et la réduire est d’une importance vitale.

Une alimentation saine est un facteur fondamental dans le contrôle de l’hypercholestérolémie, ainsi que faire de l’exercice régulièrement ou abandonner des habitudes à risque, y compris le tabagisme.

Bien manger est quelque chose qui est en votre pouvoir pour réduire le cholestérol LDL, également connu sous le nom de mauvais cholestérol. D’une part, vous devez éviter de manger des graisses saturées et des graisses trans, et d’autre part, vous pouvez manger des aliments qui aident à réduire le cholestérol.

Diverses études relatent régimes riches en fibres avec une réduction de 40 % du risque de maladie coronarienne, puisque les fibres solubles se lient au cholestérol LDL pour l’expulser du corps. Par conséquent, les aliments riches en cet élément aident à réduire le cholestérol.

Vous avez à votre disposition diverses infusions aux grands bienfaits pour la santé. Nous vous en montrons quelques-uns que vous devriez prendre souvent.

À de précédentes occasions, nous avons recommandé certaines directives diététiques pour garder le cholestérol à distance, telles que ces alternatives au petit-déjeuner pour réduire le mauvais cholestérol. Aujourd’hui, nous allons énumérer quelques collations saines pour réduire le cholestérol que vous pouvez prendre à tout moment.

Edamame C’est un bon exemple d’aliment sain que vous pouvez manger comme collation qui aide à réduire le cholestérol. C’est la tendre graine du soja et peut se targuer d’avoir de nombreuses propriétés : elle apporte des protéines, du manganèse, de l’acide folique, des vitamines C et K, du fer et des phytostrogrenes pour la production d’acide hyaluronique.

Grâce à sa teneur en fibres solubles et en bêta-conglycinine, c’est une collation efficace pour réduire les taux de cholestérol et de triglycérides.

Une pomme est une autre collation idéale pour réduire le cholestérol. Il contient des fibres solubles pour réduire les niveaux de lipoprotéines de basse intensité (LDL), et si vous l’accompagnez d’une poignée de pistaches vous augmenterez également les niveaux de HDL (bon cholestérol), grâce à sa teneur en phytostérols.

Les œufs sont un aliment riche en nutriments, mais la façon dont vous les préparez peut affecter son profil nutritionnel. C’est la façon la plus saine de cuire les œufs.

Pop corn Fabriqués à la maison sans matières grasses ni additifs ajoutés, ils sont également parfaits pour faire baisser le cholestérol. Chaque portion contient environ quatre grammes de fibres alimentaires pour abaisser les niveaux de LDL.

Une autre collation qui peut vous aider à réduire le mauvais cholestérol est frites maison. Pour être sains, ils doivent être préparés au four ou à la friteuse, en ajoutant un peu d’huile d’olive extra vierge.

Une pomme de terre de taille moyenne (environ 170 grammes) fournit 3,8 grammes de fibres et seulement 0,2 gramme de matières grasses, donc si elles sont cuites sans matières grasses, elles constituent une bonne option de collation saine pour réduire le cholestérol.

Pain fait de grains entiers et de légumineuses germées, comme le pain Ezequiel, est un autre aliment intéressant pour réduire le mauvais cholestérol. Combiné avec des noix telles que des amandes ou des noix, il fournit des fibres et des graisses saines pour réduire le cholestérol.