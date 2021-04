Collecte de données: la vaccination contre le Covid-19 s’accélère dans les EME

Une analyse d’UBS Global Research, intitulée Global Vaccination Tracker – EM accélérations du rythme de vaccination, suggère que le rythme mondial de vaccination reste assez volatil à l’heure actuelle.

Alors qu’une large couverture vaccinale est essentielle pour battre Covid-19 – les données de certains pays qui ont pratiqué une large vaccination semblent suggérer que la vaccination empêche non seulement la maladie mais contrôle également la propagation – l’Inde a plutôt mal réussi à étendre la couverture, même si elle a néanmoins réussi à administrer jusqu’à présent près de 7 crores de doses.

Une analyse d’UBS Global Research, intitulée Global Vaccination Tracker – EM accélérations du rythme de vaccination, suggère que le rythme mondial de vaccination reste assez volatil à l’heure actuelle.

Il rapporte que le rythme de la vaccination dans les marchés émergents est « passé d’un taux annualisé de 16½% de la population la semaine dernière à 28% cette semaine. » Cela a été en grande partie sur la base de grands sauts de rythme réalisés par la Chine et la Russie, qui communiquent toutes deux des données à une fréquence inférieure à celle d’autres pays. Cela remet le monde sur la bonne voie pour vacciner un peu plus d’un tiers de sa population en 2021.

Dirigées par le Royaume-Uni et les États-Unis, les économies développées sont également en bonne voie de vacciner environ les trois quarts de leur population. Pour freiner les récidives (vagues), comme l’a récemment souligné le Dr Srinath Reddy de PHFI dans un article, l’Inde doit intensifier ses efforts de vaccination.

