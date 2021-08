Collecte de fonds à Monero (XMR) pour acheter des voitures Tesla ⋆ Crypto new media

in

Une curieuse initiative, appelée #Tesla4XMR, a été lancée pour collecter des fonds à Monero pour acheter trois voitures Tesla Model 3.

L’objectif est de faire don de ces voitures à des organisations à but non lucratif si Tesla ajoute son soutien pour acheter ses voitures avec XMR.

Les organisateurs déclarent expressément que ni Tesla ni Elon Musk n’ont d’affiliation avec cette initiative Monero CCS, ils ne peuvent pas non plus dire qu’ils approuvent ou ont commenté de quelque manière que ce soit cette proposition.

En cas de succès, les véhicules seront achetés sur le front-end du site Web de Tesla, ou dans un point de vente physique, et payés directement en XMR, après quoi ils seront donnés à une œuvre caritative.

En cas d’échec, le XMR envoyé par les donateurs sera renvoyé à leurs expéditeurs respectifs.

Pour définir le succès ou non de l’initiative, les organisateurs ont fixé deux conditions, qui doivent toutes deux être remplies pour éviter l’échec de l’initiative et le retour des fonds aux donateurs.

L’initiative de payer Tesla avec Monero (XMR)

La première est que, dans les 21 jours suivant le financement intégral de la proposition, Elon Musk déclare que Monero sera ajouté ou accepté pour l’achat de trois véhicules Model 3.

La seconde est que dans les six mois suivant le financement intégral de la proposition, Tesla accepte en fait le paiement en XMR pour l’achat de ces véhicules.

Ainsi, non seulement Tesla devra-t-il accepter le XMR comme moyen de paiement pour les véhicules, mais il sera également nécessaire qu’Elon Musk le déclare publiquement.

De plus, si la valeur du XMR collecté augmente avant que le paiement effectif ne soit effectué, le XMR excédentaire qui ne sera pas utilisé pour acheter les trois véhicules sera retourné aux donateurs au prorata de ce qu’ils ont donné. S’il baisse, des fonds supplémentaires seront recherchés pour payer l’intégralité des trois véhicules.

Il s’agit donc d’un initiative caritative, mais aussi clairement un mouvement publicitaire pour Monero.

Monero est la crypto-monnaie à haute confidentialité la plus largement utilisée en circulation, et aussi celle avec la capitalisation boursière la plus élevée.

A ce jour, il capitalise un peu plus de 4,5 milliards de dollars, soit plus de deux fois et demie le deuxième rang de ce classement spécial.

Le prix du XMR est en hausse, avec +18% le mois dernier et +192% les douze derniers mois. Cependant, il reste environ la moitié du plus haut historique atteint en janvier 2018.