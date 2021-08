Collecte de fonds de 225 millions de dollars : la valorisation de Postman atteint 5,6 milliards de dollars

La start-up SaaS (logiciel en tant que service) est devenue une licorne l’année dernière après avoir recueilli 150 millions de dollars de financement auprès d’investisseurs pour une valorisation de 2 milliards de dollars.

Postman, une plate-forme de développement d’interfaces de programmation d’applications (API), a levé un nouveau financement de 225 millions de dollars dirigé par l’investisseur existant Insight Partners pour une valorisation de 5,6 milliards de dollars.

L’investissement, qui fait partie du cycle financier de série D de la société, a également été soutenu par les nouveaux investisseurs Coatue, Battery Ventures, BOND et un groupe d’investisseurs existants, dont CRV et Nexus Venture Partners.

Le chef de produit DoorDash, Gokul Rajaram, et le fondateur de Freshworks, Girish Mathrubootham, se sont également joints en tant qu’investisseurs individuels, a annoncé mercredi la société dans un communiqué.

La start-up SaaS (logiciel en tant que service) est devenue une licorne l’année dernière après avoir recueilli 150 millions de dollars de financement auprès d’investisseurs pour une valorisation de 2 milliards de dollars.

Le nombre total de fonds de la société s’élève maintenant à plus de 430 millions de dollars.

Postman utilisera le nouveau capital pour étendre ses équipes dans les domaines des ventes, du marketing, des produits et de l’ingénierie. La société continuera également à investir dans sa communauté de développeurs à travers le monde, à soutenir les étudiants grâce à des programmes innovants d’alphabétisation API et à contribuer à des projets open source pour favoriser un écosystème API florissant.

Fondée à Bengaluru et désormais basée à San Francisco, Postman compte aujourd’hui plus de 17 millions d’utilisateurs et 500 000 organisations sur sa plate-forme. L’entreprise compte Salesforce, Microsoft, Cisco et PayPal parmi ses clients.

Postman a déclaré que les API gagnent en popularité, dirigées par des développeurs qui adoptent le modèle API-first pour créer plus rapidement de nouvelles applications, moderniser les architectures existantes et faire évoluer les processus métier. Les organisations adoptent également le modèle API-first pour créer et expédier de nouveaux produits plus rapidement et créer des produits de meilleure qualité avec moins de code. La start-up affirme que l’application Postman a été téléchargée plus de 60 millions de fois jusqu’à présent.

Dirigée par le PDG et co-fondateur Abhinav Asthana, la société a ajouté plus de 300 employés dans 13 pays depuis le début de 2020, faisant plus que doubler ses effectifs. « Postman a l’opportunité de devenir un pilier clé de la façon dont les entreprises créent, fournissent des produits et permettent de façon transparente des partenariats dans l’ensemble de l’écosystème », a déclaré Jeff Horing, directeur général d’Insight Partners dans un communiqué.

Les analystes s’attendent à ce que le marché mondial du SaaS dépasse les 500 milliards de dollars de revenus d’ici 2025, avec une croissance de 18 à 20 % par an. En raison de la transformation numérique et de l’automatisation dans les organisations de tous les secteurs, l’écosystème SaaS indien a le potentiel de créer 1 000 milliards de dollars de valeur et près d’un demi-million d’emplois d’ici 2030, ont-ils déclaré.

Il existe près d’un millier d’entreprises SaaS financées en Inde, qui génèrent environ 2 à 3 milliards de dollars de revenus totaux et emploient près de 40 000 personnes, selon un rapport publié par SaaSBOOMi, la plus grande communauté asiatique de fondateurs et de constructeurs de produits SaaS en juillet.

Plus tôt cette année, la start-up SaaS BrowserStack fondée par Ritesh Arora et Nakul Aggarwal a amassé 200 millions de dollars de financement pour une valorisation de 4 milliards de dollars, rejoignant la ligue des licornes locales. Récemment, SoftBank a mené une levée de fonds de 100 millions de dollars à Mindtickle, basée à Pune et à San Francisco, pour une valorisation de 1,2 milliard de dollars, un autre ajout au club des licornes.

