Collecte de fonds — EasyAspataal : Une solution unique pour vos besoins hospitaliers

Manoj Gupta et Gunjali Kothari, co-fondateurs d’EasyAspataal

Venture Catalysts, un incubateur et accélérateur intégré à croissance rapide, a mené un cycle de semences de Rs 4 crore dans la technologie de la santé EasyAspataal. Le cycle de financement a également vu la participation de K Ganesh et Srinivasan Anamulo de Portea Medical, Sumit Chazed, fondateur d’OTO capital et CredR, Sheela Anand, ex-PDG de Vidal Health et VP Star Health Insurance, et l’investisseur providentiel en série Praveen Das.

Fondée par Manoj Gupta et Gunjali Kothari, la startup basée à Mumbai a construit une plate-forme technologique reliant les patients et les hôpitaux à de multiples parties prenantes pour offrir une expérience d’hospitalisation fluide. Gupta possède une vaste expérience en démarrage et en technologie financière et a occupé plusieurs postes de direction dans le passé. Kothari s’occupe de la croissance de l’entreprise en tant qu’expert en ventes et marketing et est un entrepreneur en série.

EasyAspataal vise à aider les hôpitaux avec une infrastructure numérique à 360 degrés qui les aidera à automatiser leurs opérations de front-office et à maximiser leurs revenus en offrant de meilleurs soins aux patients. Gupta a déclaré : « Les hôpitaux de petite et moyenne taille représentent 66 % de l’écosystème de la santé de l’Inde et perdent en moyenne 30 % de leurs revenus annuels en raison de la médiocrité des infrastructures et des problèmes administratifs. D’un autre côté, un patient est confronté à divers défis tels que l’identification des bons soins, des finances, une paperasserie manuelle lourde et un manque de coordination entre les multiples parties prenantes des soins de santé.

Selon lui, EasyAspataal vise à combler ces lacunes dans la prestation des traitements avec sa solution à guichet unique, apportant une pléthore de services, notamment la réadmission, le financement des traitements, les paiements des services hospitaliers, les informations sur les assurances et les détails de sortie sur une seule plateforme. « Les fonds nous aideront davantage dans nos efforts pour rendre l’hospitalisation facile, transparente et sans papier », a-t-il ajouté.

Lancé en janvier 2021, EasyAspataal travaille déjà avec 43 hôpitaux et a reçu plus de 500 inscriptions sur sa plateforme. La startup de la technologie de la santé vise à embarquer 200 hôpitaux et à servir 5 000 patients à travers le Maharashtra d’ici la fin de 2021.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.