Collecte de fonds : Pine Labs ajoute 315 millions de dollars à son portefeuille

Pine Labs, le plus grand acteur des points de vente, qui traite 30 milliards de dollars de paiements par an, a levé mardi un nouveau financement de 315 millions de dollars dirigé par les nouveaux investisseurs Fidelity Management and Research Company et BlackRock dans le cadre de son cycle financier en cours. Avec la dernière tranche, la société a clôturé le cycle d’investissement, portant le montant total du financement à 600 millions de dollars. La valorisation de la start-up fintech s’élève à 3 milliards de dollars après la levée de fonds.

Ishana, Tree Line, Neuberger Berman Investment Advisers, IIFL AMC et Kotak sont les autres nouveaux investisseurs. L’IIFL AMC a acheminé son investissement via son fonds technologique à un stade avancé, a déclaré mardi Pine Labs dans un communiqué.

Pine Labs représente 14% des dépenses par carte via un réseau de 600 000 machines de point de vente et sa plate-forme SaaS basée sur le cloud, Plutus, prend en charge les paiements selon différents modes, y compris les cartes-cadeaux, les points de fidélité et à crédit (EMI) en intégrant plusieurs émetteurs et acquéreurs banques sur une seule plateforme.

En règle générale, les segments cibles de Pine Labs sont les grands commerçants par rapport aux PME pour ses pairs. Son modèle économique se compose d’une location fixe de machines de point de vente et de services à valeur ajoutée groupés (analyse, facturation et réconciliation, financement EMI, programmes de fidélité, etc.).

La société basée à Noida avait lancé le cycle financier en mai avec une collecte de fonds de 285 millions de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs, dont Baron Capital Group et Moore Strategic Ventures. Pine Labs a déclaré qu’il “continue d’être bien financé et que son Ebitda est rentable depuis plusieurs années”.

La société qui compte Sequoia Capital, Temasek Holdings, PayPal et Mastercard parmi ses autres bailleurs de fonds se prépare à une éventuelle cotation aux États-Unis dans les 18 prochains mois, rejoignant une série de startups indiennes qui envisagent de devenir publiques.

Pine Labs est pratiquement le seul acteur de la gestion des cartes-cadeaux en Inde avec plus de 95 % de part de marché. Il est également devenu un acteur dominant dans le financement durable des consommateurs POS hors ligne avec 90 % de part de marché en dehors de Bajaj Finance, où il propose des EMI liés à plus de 120 marques, plus de 35 prêteurs et 150 000 commerçants moyennant des frais. Il permet à ses partenaires bancaires de proposer des EMI sans intérêt non seulement aux utilisateurs de cartes de crédit, mais également aux clients de cartes de débit. Son achat maintenant payer plus tard (BNPL) a augmenté pour débourser 2 milliards de dollars de prêts à la consommation (IME sans intérêt) au cours de l’exercice 2020 avec un ATS de 25 000 en Inde et prévoit d’étendre l’offre à cinq marchés d’Asie du Sud-Est en 2021.

Il perçoit des commissions allant jusqu’à 0,5% de la valeur de la transaction du prêteur sous forme de frais d’origination en plus des frais liés au paiement.

frais du commerçant.

Pine Labs fournit également un financement à court terme (jusqu’à 90 jours) aux commerçants pour le fonds de roulement et les stocks et s’associe aux NBFC pour offrir aux détaillants un accès facile et sans garantie à des prêts commerciaux. Les commerçants ont la possibilité de rembourser ces prêts en choisissant un montant flexible parmi les ventes quotidiennes de cartes sur le terminal PoS de Pine Labs. Il travaille également à la construction d’une plateforme néo-bancaire pour ses commerçants à travers laquelle il envisage d’embarquer tous les services bancaires en partenariat avec une banque.

« Au cours de la dernière année, Pine Labs a réalisé des progrès significatifs dans sa stratégie Offline to Online en Inde et dans le jeu direct aux consommateurs en Asie du Sud-Est. Notre approche globale des paiements et du commerce marchand nous a permis de développer les partenariats marchands au cours du mois de près de 100 % au cours de la dernière année », a déclaré le PDG B Amrish Rau.

La taille du marché indien de la fintech s’élevait à environ 1,9 billion de dollars en 2019 et le segment devrait croître à un TCAC de 22,7 % au cours de la période 2020-25, ont déclaré les analystes d’EY dans un rapport publié en mars. L’Inde et la Chine représentaient le taux d’adoption des technologies financières le plus élevé sur les marchés émergents du monde en mars 2020. L’Inde avait un taux d’adoption de 87% contre une moyenne mondiale de 64%, ont-ils déclaré.

