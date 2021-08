Collecte de fonds pour l’écosystème client de la couche d’exécution ⋆ Crypto nouveaux médias

L’écosystème client diversifié d’Ethereum est à la base de tout ce que nous construisons ensemble. Cela inclut à la fois les clients de la couche d’exécution et de la couche de consensus, qui sont tous deux des éléments essentiels de l’avenir post-fusion d’Ethereum.

La prise en charge des clients de la couche d’exécution (anciennement « Eth1 ») reste l’une des plus hautes priorités de la Fondation Ethereum. Ces équipes clientes ont soutenu la croissance d’Ethereum au cours des dernières années, et elles continueront à fournir une infrastructure critique pour le réseau après la fusion, alors qu’Ethereum passe à un système de consensus de preuve de participation. Depuis janvier 2020, l’EF a dépensé plus de 10 millions de dollars en R&D client de la couche d’exécution. Notre soutien indéfectible se poursuivra à mesure que ces équipes s’adapteront et évolueront avec la communauté au sens large.

Dans le même temps, nous pensons qu’il est sain pour les clients d’Ethereum de recevoir un financement et un soutien d’un plus large éventail d’acteurs de la communauté, reflétant la croissance et la diversification de l’écosystème.

Les efforts de collaboration, et en particulier ceux dédiés au soutien des équipes et des constructeurs qui maintiennent un ensemble diversifié de clients Ethereum, sont un moyen durable et efficace de profiter à Ethereum à long terme.

Construire ensemble

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que les subventions Compound, Kraken, Lido, Synthetix, The Graph et Uniswap font don de 250 000 $ chacune pour soutenir les équipes clientes de la couche d’exécution Ethereum. Ce projet est le fruit de plusieurs mois de travail, et viendra compléter le financement important apporté par la Fondation Ethereum cette année. Cette levée de fonds n’aura aucun impact sur la poursuite du soutien financier des EF à ces équipes.

Le soutien d’entités compétentes et leaders de tous les secteurs renforcera et favorisera les innovations qui se déroulent sur Ethereum.

Ce projet représente un effort pour sécuriser la croissance, la santé et la décentralisation à long terme d’Ethereum. Chacun de ces éléments peut être illustré par la diversité des clients, la force des équipes elles-mêmes et notre confiance qu’Ethereum continuera à réussir comme elles réussissent.

Pourquoi commencer par cette approche ?

Une partie de notre objectif avec ce premier tour est de réduire les risques liés à la dépendance envers une seule équipe ou entité, car nous travaillons tous pour maintenir des produits open source de qualité de manière diversifiée, décentralisée et durable.

Nous continuons à travailler vers des mécanismes de financement plus décentralisés pour les biens publics d’Ethereum, et c’est une étape de plus qui permet à de plus grands groupes de participants de soutenir directement le développement et la maintenance des clients.

Destinataires

Avec cet objectif de diversité de clientèle et de réussite du réseau à cœur, nous sommes fiers d’annoncer les récipiendaires de cette ronde : Besu, Erigon, Geth, Nethermind et Nimbus.

En tant que bien public, Ethereum bénéficie d’une responsabilité partagée. Cela est vrai en termes de diversité de clients et de profondeur et de largeur de la capacité de l’écosystème à se soutenir.

Ethereum est un projet ayant le potentiel de changer et d’améliorer le cœur même des interactions humaines, sociales et commerciales à l’échelle mondiale. Avec des applications et des innovations révolutionnaires sur le réseau et une adoption sans cesse croissante, la communauté Ethereum repousse chaque jour les limites de ce qui est techniquement et technologiquement faisable. Nous sommes ravis de franchir cette prochaine étape pour poursuivre cette croissance, et vous demandons de vous joindre à nous dans nos efforts pour renforcer Ethereum en garantissant qu’Ethereum reste un projet diversifié et durable, et qui est maintenu par beaucoup pour longtemps à venir. . ??