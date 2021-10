Collecte de fonds pour l’examen national : aidez à lutter contre la presse partisane

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA) tient sa conférence de presse hebdomadaire au Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 13 mai 2021. (Evelyn Hockstein/.)

Ce qui n’était autrefois qu’un simple parti pris dans les reportages est devenu une véritable croisade partisane. NR riposte.

Frustré par l’incapacité des démocrates à faire face à l’expansion sans précédent de 3,5 billions de dollars de l’État-providence du président Joe Biden, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a récemment sermonné les médias politiques sur le piètre travail qu’ils ont fait en vendant le projet de loi. Et voilà, quelques jours après le grognement de Pelosi, une multitude d’histoires sont apparues dans des publications majeures comme le New York Times qui ont multiplié les attaques contre des démocrates modérés comme Kyrsten Sinema et Joe Manchin pour leur manquement présumé au devoir.

Tout cela est attendu. Les médias sont devenus en grande partie un ensemble de médias bien financés qui définissent l’agenda, le récit, le ton et l’orientation de la couverture tout en travaillant de concert avec un seul grand parti politique. Les journalistes et les rédacteurs partagent les mêmes objectifs et valeurs que les démocrates progressistes. Ils sont motivés par des préoccupations libérales tout aussi sûrement qu’ils sont scandalisés par des positions conservatrices. Ce qui n’était autrefois qu’un simple parti pris dans les reportages est devenu une véritable croisade partisane.

National Review est là pour garder un œil sur tout cela, pour l'appeler et pour fournir un contrepoids important.

Les médias grand public ne lâchent certainement pas. Pour rationaliser leur manque de professionnalisme, les journalistes se sont pieusement assigné le rôle de défenseur de la démocratie. C’est sous le couvert de ce prétendu héroïsme que la presse politique a passé plus de quatre ans à perpétuer l’une des théories du complot les plus corrosives et les plus réussies de l’histoire récente : le scandale de la collusion avec la Russie. Pourtant, il n’y avait pas de prix à payer pour se tromper de scoops ou plonger le pays dans la paranoïa. Il n’y avait pas d’introspection. Pas de réforme. En fait, Christopher Steele, l’auteur du mémoire de l’opposition financé par Hillary Clinton et utilisé pour perpétuer l’histoire, n’a été interviewé que cette semaine par l’ancien assistant de Clinton, George Stephanopoulos, pour donner une idée de la partisanerie incestueuse de la presse.

Faut-il s’étonner que la confiance du public dans les médias ait plongé ? Les mêmes médias qui ont permis à Joe Biden de mener peut-être la campagne la moins transparente de l’histoire américaine moderne tentent maintenant de dissimuler son incohérence. Les mêmes médias qui font campagne pour détruire les normes sénatoriales de longue date comme l’obstruction systématique tentent également imprudemment de détruire la réputation des juges de la Cour suprême. Nous avons des médias qui non seulement plaident ouvertement pour l’avortement et le contrôle des armes à feu, mais aussi pour la censure. Rien de tout cela ne doit même mentionner le style particulièrement malhonnête des « vérificateurs des faits », qui opèrent sous le faux vernis de l’impartialité.

Parfois, ce n’est pas ce que la presse couvre, ni même comment elle couvre un problème, mais plutôt ce qu’elle refuse de couvrir. Qu’il s’agisse d’ignorer le radicalisme des candidats Biden tels que David Chipman ou Kristen Clarke ou Saule Omarova, de passer rapidement de l’abandon désastreux des Américains en Afghanistan, ou de participer activement à la dissimulation scandaleuse des e-mails de Hunter Biden et des preuves ultérieures que Joe Biden pourrait avoir été impliqué, la malversation des médias sera appelée pour ce qu’elle est par National Review.

Il n'y a pas que nos rédacteurs d'opinion. « Forgotten Fact Checks » est une chronique hebdomadaire produite par le News Desk de National Review qui examine les préjugés et la désinformation des médias grand public. Récemment, l'équipe de presse a couvert des problèmes tels que l'exagération massive du New York Times concernant les enfants hospitalisés par COVID-19 et la fausse affirmation du journal selon laquelle les classes surdouées de la ville de New York sont « racialement séparées ».

Donc, si vous pensez qu'il est important de tenir la presse responsable, pensez à envoyer un don à National Review.