Collecte de fonds pour l’examen national : nous remettons en question les récits de COVID

Le président Joe Biden enlève son masque dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche à Washington, DC, le 13 mai 2021. (Kevin Lamarque/.)

La pandémie a coïncidé avec une adoption par les médias grand public de l’anti-journalisme – une couverture apparemment destinée à obscurcir la vérité. NR n’y a jamais adhéré.

Nous avons appris beaucoup de leçons difficiles pendant cette pandémie. J’espère que l’une des choses que vous avez apprises est que vous pouvez vous fier à National Review pour vous le donner directement, avec clarté, bon sens et la bonne perspective.

Et j’espère que cette couverture est l’une des raisons pour lesquelles vous envisagerez de contribuer à notre webathon d’automne 2021, car il tire bientôt à sa fin.

La pandémie de COVID-19 est sans doute l’actualité la plus importante, la plus ambitieuse et la plus importante de notre vie. Il y a près de deux ans, tout le monde dans le monde s’est soudainement retrouvé à risque d’exposition à un nouveau virus que son corps pourrait ou non être en mesure de combattre. S’il y a jamais eu un moment pour que tout le monde dans le secteur de l’information mette de côté l’orientation partisane réflexive ou les préférences idéologiques et se contente de dire les faits au public, clairement et directement, c’est bien celui-ci.

Hélas, cela ne s’est pas produit ; dès le départ, ce qu’on vous a dit sur la pandémie était souvent ombré, tourné et compressé pour s’adapter à un récit préexistant. Au cours des premiers mois de 2020, il n’était pas difficile de trouver des « analyses » et des « explicateurs » dans les médias grand public qui considéraient que les personnes qui voulaient porter des masques étaient paranoïaques, qui disaient qu’il était tout à fait sûr de voyager en Chine, qui a fait valoir « notre cerveau fait que le coronavirus semble plus effrayant qu’il ne l’est », qui a déclaré « nous devrions nous méfier d’une réponse agressive du gouvernement au coronavirus » car il pourrait « bouc émissaire des populations déjà marginalisées », et qui a averti que le « danger réel du coronavirus » était » racisme et xénophobie. Allez comprendre, il s’est avéré que le danger réel du coronavirus était que le virus pouvait vous tuer.

Au risque de me vanter, je suis sacrément fier du travail que mes collègues ont fait pendant cette pandémie – et oui, mon propre travail, comme un article du 3 avril 2020, sur « le chemin menant aux laboratoires de Wuhan , » semble prémonitoire du point de vue d’aujourd’hui.

Il s’avère qu’une grande partie de ce que la plupart des médias grand public vous ont dit pendant cette pandémie s’est avéré être une charge de taureau. Le développement d’un vaccin n’allait pas prendre des années. Le gouverneur de New York Andrew Cuomo n’était pas le fonctionnaire sage, bienveillant et prudent que les médias ont insisté sur le fait qu’il était. La réouverture des écoles n’a pas entraîné de morts massives d’enseignants et d’étudiants.

Et comme notre Charlie Cooke l’a révélé, Rebekah Jones n’était pas une noble dénonciatrice dénonçant une conspiration ignoble au sein du gouvernement de l’État de Floride.

En mai, Kevin Williamson a expliqué comment le port de masques dans les lieux publics et les espaces extérieurs devenait de moins en moins un outil de santé publique ou une question médicale et de plus en plus « un signe extérieur de choses intérieures ». Michael Brendan Dougherty a fait la couverture de notre numéro du 14 juin, détaillant «la chute de Saint Anthony Fauci» – un correctif nécessaire à la couverture jaillissante et révérencieuse dont Fauci a bénéficié pendant la majeure partie de 2020 et jusqu’en 2021.

« À un moment donné, la pandémie – les jugements provisoires et pratiques en faveur de la prudence qui peuvent justifier des comportements restrictifs – est devenue un objectif moral inébranlable », a observé Michael dans un article tranchant, « COVID-19 Rewired Our Brains. » « La pesée réelle des risques est passée par la fenêtre : il y a une maladie mortelle là-bas ; mes actions peuvent contribuer à la fin de la maladie ou à sa propagation à perpétuité.

Au cours du pic estival de la variante Delta, Charlie a souligné que New York et le Mississippi avaient le même taux de mortalité par habitant et que la Floride, prétendument un paysage infernal de mauvaise gestion sous le gouverneur Ron DeSantis, se classait en fait derrière l’Illinois, le Nevada, le Michigan et Pennsylvanie par cette mesure. « Les statistiques défient le spin : cette pandémie ne dépend pas du fait que le gouverneur soit démocrate ou républicain, que les restrictions soient strictes ou lâches. Ça s’en fout », a conclu Charlie.

Plus tôt ce mois-ci, Dominic Pino a expliqué comment les matchs de football universitaire tels que ceux de Virginia Tech n’étaient pas devenus des événements à grande diffusion, comme certains experts en santé publique l’avaient prédit et décrié.

Et plus récemment, Caroline Downey a rapporté comment une proposition de subvention divulguée a confirmé que des scientifiques chinois et américains prévoyaient de créer un nouveau coronavirus, et comment les National Institutes of Health des États-Unis ont admis avoir financé la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan et comment EcoHealth Alliance avait enfreint les exigences de déclaration de leur subvention.

Bien trop souvent pendant cette pandémie, d’autres institutions de presse, plus grandes et mieux financées, ont raté l’histoire juste devant elles parce qu’elle ne correspondait pas à leur récit préexistant. Apoorva Mandavilli, une journaliste couvrant COVID-19 pour le New York Times, a soutenu que la théorie de l’origine des fuites de laboratoire avait des « racines racistes » et était donc indigne d’un débat public. Comment êtes-vous, en tant que consommateur d’informations, censé savoir ce qui se passe dans le monde alors que tant de journalistes pensent que leur travail consiste à NE PAS vous dire ce qui se passe dans le monde de peur que vous ne finissiez par tirer des conclusions ou des points de vue qu’ils s’opposer? Ce n’est pas du journalisme, c’est de l’anti-journalisme ; c’est faire en sorte que votre public n’apprenne jamais rien qui puisse le faire réfléchir.

Donc, encore une fois, j’espère sincèrement que vous trouverez que le journalisme mené et publié ici par National Review vaut la peine d’être soutenu. Merci.