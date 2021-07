Collecte de fonds : rendre l’Ayurveda grand public en se mélangeant aux avantages des sciences modernes

Deepak Agarwal, fondateur, Auric

AURIC est une marque innovante et ambitieuse de vente directe au consommateur (D2C) créant des produits de style de vie innovants et pratiques en mélangeant l’ayurveda avec les avantages des sciences modernes. Il vise à percer dans l’industrie lucrative de l’ayurveda et des suppléments de 5 milliards de dollars en faisant la promotion d’un large éventail de produits de consommation de classe mondiale.

Récemment, Venture Catalysts, un incubateur et accélérateur intégré, a codirigé le cycle de financement de pré-série A de 2 millions de dollars pour Auric. Le financement a été co-dirigé par Cactus Venture Partners et 9Unicorns. Le cycle de financement a également vu la participation d’investisseurs tels que Karthik Bhat via AngelList et Capital-A (Manjushree Ventures).

Auric est fondée par Deepak Agarwal, un ancien de l’IIT-Delhi avec plus de huit ans d’expérience avec Hindustan Unilever en Inde, en Suisse et à Singapour. La startup opère sur le segment du mass-premium au carrefour des biens de consommation et des compléments. Il propose une gamme unique de boissons à base d’eau de coco inspirées de l’ayurveda pour la beauté et le bien-être, des boissons pour une peau saine, un poids équilibré et des cheveux plus forts en sont quelques exemples. La société a également lancé des boissons chaudes à base d’ayurveda telles que le thé Moringa Masala, le café au curcuma et le chocolat chaud Ashwagandha.

Deepak Agarwal, fondateur d’Auric, a déclaré : « Depuis notre création il y a trois ans, nous avons été inébranlables dans notre mission d’introduire l’Ayurveda dans le mode de vie quotidien des millennials. Cette collecte de fonds opportune s’avérera en effet essentielle pour nous rapprocher un peu plus de la reconnexion de l’esprit, du corps et de l’âme des personnes qui nous entourent.

Apoorva Ranjan Sharma, co-fondatrice et présidente de Venture Catalysts, a déclaré : « S’appuyant sur la promesse de l’Ayurveda et de l’excellence scientifique, Auric est une marque nouvelle génération qui a le potentiel de prendre d’assaut le marché de 5 milliards de dollars de l’Ayurveda grâce à son gamme de produits personnalisés et uniques.

Venture Catalysts est le premier incubateur intégré de l’Inde. Il investit 250 000 à 1,5 million de dollars dans des startups en phase de démarrage qui ont le potentiel de créer une valeur durable pendant longtemps.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.