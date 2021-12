Collecte de fonds : Shiprocket obtient un soutien de 185 millions de dollars

La transaction marque le troisième tour de table de Shiprocket en 2021, ce qui porterait le total des fonds levés par la société à 280 millions de dollars.

La plate-forme d’expédition et d’activation du commerce électronique Shiprocket a signé vendredi des accords définitifs pour un tour de financement de série E de 185 millions de dollars (1 380 crore de roupies). Le cycle est co-dirigé par Zomato, Temasek et Lightrock India.

Les nouveaux investisseurs Moore Strategic Ventures et 9unicorns participent également au tour, ainsi que les investisseurs existants InfoEdge Ventures et March Capital. La transaction marque le troisième tour de table de Shiprocket en 2021, ce qui porterait le total des fonds levés par la société à 280 millions de dollars.

Parmi les autres investisseurs notables de ce cycle figurent certains des principaux entrepreneurs du pays, à savoir Brijesh Agrawal (IndiaMART), Peyush Bansal (Lenskart), Sanil Sachar (Huddle Ventures), Varun Alagh (Mamaearth), Sameer Mehta & Aman Gupta (Boat Electronics) et Ashish Gupta (Helion Ventures).

Cet investissement aidera Shiprocket à accélérer davantage sa mission d’étendre l’exécution du commerce électronique pour l’univers en croissance rapide des détaillants D2C. Il prévoit également de déployer le capital fraîchement injecté vers l’expansion agressive des produits de base, la recherche et le développement, l’acquisition de talents et le développement d’une gamme complète de produits destinés aux détaillants hors ligne et en ligne, selon un communiqué de la société.

Une partie des fonds sera également dirigée vers les nouvelles initiatives stratégiques de la plateforme, y compris les services de livraison hyperlocale, les partenariats croissants de messagerie et les réseaux de distribution, et pour l’expansion mondiale en commençant par l’Asie occidentale.

Lancée en 2017, la plate-forme logistique de Shiprocket permet l’expédition et l’exécution des commandes pour les PME, les détaillants D2C et les vendeurs de commerce social en Inde, dans plusieurs catégories, notamment le BPC, les vêtements, les chaussures, l’électronique et les soins de santé.

La start-up logistique regroupe déjà les services de 17 partenaires de messagerie, tout en permettant également l’expédition pan-indienne et internationale pour les entreprises. Ses solutions d’expédition sont disponibles dans 29 000 codes PIN en Inde et dans 220 pays à travers le monde. Aujourd’hui, Shiprocket compte plus de 1 lakh de vendeurs qui génèrent un GMV de plus d’un milliard de dollars par an sur la plate-forme. La marque livre des paquets à plus de 66 millions de consommateurs chaque année et se développe 3X d’année en année.

La start-up prétend être l’une des marques de logistique les plus rapides à devenir rentable en 24 mois tout en doublant son ARR au cours des six derniers mois. Shiprocket a déclaré dans sa déclaration qu’il rechercherait également activement des opportunités d’expansion inorganique via des fusions et acquisitions pour étendre davantage sa pile logistique.

« Nous sommes sur la bonne voie pour lancer des options de livraison hyperlocale qui garantiront des délais d’exécution réduits (TAT) et les meilleurs SLA de leur catégorie, renforçant ainsi notre position en tant que partenaire d’expédition et d’activation préféré. Avec le lancement de nos services dans le Royaume d’Arabie saoudite en novembre 2021, nous avons également fait le premier pas vers l’expansion de notre présence dans de nouvelles zones géographiques », a déclaré Saahil Goel, PDG et co-fondateur de Shiprocket dans un communiqué.

«Shiprocket comble un grand trou dans l’espace du commerce électronique en offrant aux clients des marques de vente directe aux consommateurs une expérience transparente après le paiement, y compris la livraison. Nous sommes ravis de nous associer à Saahil et à l’équipe de Shiprocket alors qu’ils se dirigent vers la création d’une infrastructure de commerce électronique hyperlocale révolutionnaire dans le pays », a déclaré Deepinder Goyal, PDG et co-fondateur de Zomato.

