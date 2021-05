Collecte de fonds: tirer parti de la technologie pour créer de la richesse

Anurag Garg, PDG et fondateur, Nivesh

Nivesh, basée à Noida, est une plate-forme numérique axée sur le mobile qui aide les distributeurs de fonds communs de placement et d’autres produits financiers à approfondir leur pénétration dans le pays. La plate-forme permet aux distributeurs d’étendre leurs activités et d’attirer de nouveaux clients, qui peuvent désormais être desservis pour différents AMC et ainsi bénéficier d’une amélioration des performances de leur portefeuille. La société est fondée par Anurag Garg, qui avait auparavant cofondé mutualfundsindia.com et est sortie après son acquisition par Icra.

Récemment, cette start-up fintech a levé 1,6 million de dollars dirigé par IAN Fund. Le cycle a également vu la participation d’autres co-investisseurs, notamment des investisseurs providentiels d’Indian Angel Network, de LV Angel Fund, de Vir Mehta et de Raghav Kapur. Le capital fraîchement injecté sera utilisé pour l’expansion du portefeuille de produits, en particulier les produits d’assurance et de crédit, en plus d’apporter plus de produits d’investissement à ses partenaires et clients. L’expansion se concentrera également sur l’amélioration de la technologie en introduisant l’automatisation où les clients se verront proposer des produits en fonction de leurs besoins.

«Nous cherchons à faire de Nivesh une plate-forme complète prenant en charge tous les besoins financiers de nos clients», a déclaré Garg. «Nous allons donc continuer à intégrer tous les produits possibles à cette fin. L’objectif est d’augmenter la pénétration de produits financiers tels que les fonds communs de placement, les FD d’entreprise, l’assurance, etc., dans les villes de niveau 2/3/4 de l’Inde. Nous suivons un modèle hybride d’approche numérique d’abord avec connexion humaine pour atteindre les gens dans tous les coins du pays. »

Sridhar Srinivasan est l’autre co-fondateur de Nivesh. Ensemble, Garg et Srinivasan apportent un leadership complémentaire à Nivesh qui cible un vaste marché inexploité. Nivesh prévoit de permettre l’accès à travers plus de langues indiennes pour un accès plus facile aux clients de différentes régions du pays, ce qui donnera un énorme coup de fouet à la croissance de l’entreprise.

En 2020, Nivesh a été répertorié dans WealthTech100, qui est une liste annuelle des 100 sociétés WealthTech les plus innovantes au monde sélectionnées par un panel d’experts et d’analystes du secteur. Les entreprises sélectionnées ont été reconnues pour leur utilisation innovante de la technologie pour résoudre un problème important de l’industrie, générer des économies de coûts ou améliorer l’efficacité tout au long de la chaîne de valeur des investissements. La société était auparavant financée par LV Angel Fund, Next Billion Fund géré par Windrose Capital et des investisseurs providentiels de renom tels que Vivek Khare, Basab Pradhan, Rahul Gupta et Sandeep Shroff.

