Collecte de fonds : transformer l’expérience client avec l’IA vocale

(LR) Co-fondateurs de Skit Sourabh Gupta et Akshay Deshraj

SKIT, anciennement connu sous le nom de Vernacular.ai, est une société d’automatisation vocale SaaS axée sur l’IA. Sa suite de solutions vocales et linguistiques permet aux entreprises d’automatiser les opérations de leurs centres d’appels. Avec plus de 10 millions d’heures de données de formation, son produit —Vernacular Intelligent Voice Assistant (VIVA) peut actuellement répondre dans plus de 16 langues, couvrant plus de 160 dialectes et reproduisant des conversations humaines. Skit sert une variété d’entreprises clientes dans divers secteurs tels que les services bancaires et financiers, y compris l’assurance, les valeurs mobilières et les NBFC, l’alimentation et les boissons, le commerce électronique, l’automobile, les voyages et le tourisme. Certains des clients importants sont Axis Bank, Hathway, Porter et Barbeque Nation.

Récemment, Skit a annoncé avoir obtenu 23 millions de dollars dans le cadre de son financement de série B. L’investissement a été dirigé par WestBridge Capital avec la participation de Kalaari Capital et Exfinity Ventures, le syndicat Angelist dirigé par Aaryaman Vir Shah de Prophetic Ventures et Letsventure Syndicate dirigé par Sense AI. Le capital sera utilisé pour les ventes et le marketing, le renforcement des capacités de livraison, la R&D pour accélérer l’innovation et améliorer davantage les produits de l’entreprise tout en se développant à l’échelle mondiale.

La collecte de fonds fait suite à une annonce de série A en mai 2020, dirigée par Exfinity Ventures et Kalaari Capital, AngelList, avec IAN Fund et LetsVenture participant également au tour. Ce financement de série B porte la levée de fonds totale de la startup à 30 millions de dollars. Il prévoit d’étendre ses opérations sur les marchés indiens et mondiaux. Depuis la dernière collecte de fonds, Skit a pu multiplier par quatre la croissance de ses revenus et de sa clientèle, créant un solide réseau de partenaires dans des secteurs tels que la banque, l’assurance, le commerce électronique, les biens de consommation durables, les voyages et la logistique, entre autres. L’entreprise a renforcé ses effectifs par plus de six fois pour se préparer à sa croissance future.

Sourabh Gupta, PDG et co-fondateur de Skit, a déclaré : « Cet investissement intervient lorsque nous faisons des percées stratégiques sur les marchés des États-Unis et de l’Asie du Sud-Est. Les clients et les investisseurs ont reconnu le caractère unique et la supériorité de notre produit et continuent de faire confiance à notre trajectoire de croissance. »

