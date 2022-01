Collecte de la TPS à Rs 1,29 crore lakh en décembre 2021

Les recettes de la TPS perçues en décembre 2021 s’élevaient à plus de 1,29 crore de lakh Rs, soit 13% de plus qu’au même mois l’année dernière, a annoncé samedi le ministère des Finances. Bien que la collecte ait été inférieure à Rs 1,31 crore lakh essuyé en novembre, décembre est le sixième mois consécutif où les revenus des biens vendus et des services rendus s’élevaient à plus de Rs 1 lakh crore.

Les recettes brutes de la TPS perçues au mois de décembre 2021 sont de 1 29 780 crores de Rs, dont CGST de 22 578 crores de Rs, SGST de 28 658 crores de Rs, IGST de 69 155 crores de Rs (y compris 37 527 crores de Rs perçus sur l’importation de marchandises) et cess est de Rs 9 389 crore (y compris Rs 614 crore perçus sur l’importation de marchandises) », a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué.

Les revenus de décembre 2021 sont supérieurs de 13% aux revenus de la TPS du même mois de l’année dernière (Rs 1,15 crore lakh) et de 26% supérieurs à ceux de décembre 2019.

La perception mensuelle moyenne de la TPS brute pour le troisième trimestre (octobre-décembre) de l’année en cours a été de Rs 1,30 crore lakh contre la collecte mensuelle moyenne de Rs 1,10 lakh crore et Rs 1,15 lakh crore au premier et deuxième trimestre, respectivement.

« Conjuguées à la reprise économique, les activités anti-évasion, en particulier les actions contre les faux facturiers, ont contribué à l’augmentation de la TPS. L’amélioration des revenus est également due à diverses mesures de rationalisation des taux prises par le Conseil pour corriger la structure des droits inversée », a déclaré le ministère.

Il espère que la tendance positive des revenus se poursuivra également au dernier trimestre.

