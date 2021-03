Collecte de la TPS: près de la moitié de l’objectif pour l’année complète atteint; Le gouvernement jette les yeux sur les revenus de l’année prochaine

Par rapport à l’objectif révisé de Rs 4,31 lakh crore, jusqu’à présent, cette collection CGST fiscale s’élève à Rs 1,71 lakh crore.

La pandémie COVID-19 a frappé les collections de la taxe sur les produits et services (TPS), l’Inde n’ayant jusqu’à présent atteint que la moitié de l’objectif révisé pour l’année complète. Le gouvernement central n’a collecté que 47 pour cent de l’objectif révisé pour l’année complète de Rs 6,90 lakh crore GST collections. Il convient de noter que les chiffres de la TPS annuelle dans le document budgétaire ne comprennent que la part du Centre et la composante TPS intégrée. On a estimé que sur le total des recouvrements fiscaux sous la TPS, 84 pour cent proviendront de la TPS centrale (Rs 5,80 lakh crore) et 16 pour cent (Rs 1,10 lakh crore) de la cessation de compensation de la TPS.

Objectif de GST FY21 réduit de 25%

Selon le budget de l’Union 2021, le gouvernement a révisé à la baisse ses estimations de 25% à Rs 5,15 lakh crore de Rs 6,91 lakh crore pour l’exercice actuel. La réalisation de la TPS centrale (CGST) – la composante principale des recouvrements de la TPS dans le budget 2021 – a été abaissée à Rs 4,31 lakh crore à partir de l’estimation précédente de Rs 5,8 lakh crore. La compensation de la TPS a été abaissée à 84 100 crore par rapport au crore de 1,10 lakh plus tôt.

Les revenus de la TPS chutent de 52,8% en FY21 YTD par rapport à l’objectif révisé

Jusqu’à présent, Rs 2,43 crore lakh ont été collectés (CGST + TPS compensation cess), soit Rs 2,72 crore lakh ou 52,81 pour cent de moins de l’objectif total de 5,15 crore lakh pour l’exercice actuel.

Par rapport à l’objectif révisé de Rs 4,31 lakh crore, jusqu’à présent, cette collection CGST fiscale s’élève à Rs 1,71 lakh crore.

Le montant total de la TPS jusqu’à présent cet exercice était de Rs 72 248 crore, contre les estimations révisées de Rs 84 100 crore.

Les recettes brutes de la TPS de l’exercice 21, cumulatif annuel, approchent de la perception de l’exercice 20

Faisant fi de la perturbation causée au cours des premiers mois de l’exercice actuel en raison du verrouillage induit par COVID-19, le gouvernement a collecté un total de recettes brutes de TPS de 10,12 lakh crore entre avril 2020 et février 2021, contre une collecte totale de la TPS brute de Rs 12,22 crore de crore lakh en 2019-20. Au cours des mois de verrouillage d’avril et de mai 2020, les revenus de la TPS avaient chuté de plus de 50% sur un an.

Dans le cadre de la reprise économique et de la phase de déverrouillage, les recouvrements de TPS augmentent depuis septembre 2020. Depuis octobre 2020, les chiffres des revenus de la TPS se sont maintenus au-dessus de la barre du crore lakh par mois. En février 2021, les revenus mensuels de la TPS ont dépassé Rs 1 lakh-crore pour la cinquième fois consécutive. Les revenus pour le mois de février 2021 étaient 7% plus élevés que les revenus de TPS du même mois l’an dernier. La collecte de la TPS s’élevait à Rs 1,05 crore lakh en février 2020. Ce revenu brut de TPS comprend la TPS centrale, la TPS d’État, la TPS intégrée et le Cess.

Collection Govt Eyes Rs 6.3 Lakh Crore en FY22

Pour le prochain exercice 2021-2022, le gouvernement a estimé l’objectif de Rs 6,3 crore lakh, qui est de 22,3% ou Rs 1,14 crore lakh de plus de son estimation révisée pour l’exercice actuel.

