Collecte de private equity dans l’immobilier à 2,7 Md$ au S1 2021

Les entrées de capitaux privés dans le secteur immobilier indien se sont élevées à 2,7 milliards de dollars (143 milliards de roupies) au cours du premier semestre 2021, selon le dernier rapport de Savills India.

Cet afflux équivaut à 41% de l’investissement que le secteur a enregistré sur l’ensemble de l’année 2020, une indication que la confiance des investisseurs reste intacte malgré le ralentissement induit par la pandémie. Cependant, au deuxième trimestre 2021, le marché immobilier indien a enregistré un investissement de 865 millions de dollars (63 milliards de roupies), soit une baisse de 54 % par rapport au trimestre précédent.

Selon le rapport, les actifs de bureaux commerciaux sont restés en tête au cours du deuxième trimestre 2021, représentant environ 40 % de la part des investissements. Cela s’explique par la résilience affichée par les actifs de bureaux de qualité investissable, reflétée dans la cotation et les opérations réussies des trois FPI en Inde.

Alors que les niveaux d’occupation des REIT Embassy Office Parks et Mindspace Business Parks REIT ont légèrement diminué de 1 à 2 points de pourcentage à la fin de mars 2021 par rapport à ceux de décembre 2020, les loyers sont restés stables au cours de cette période. Brookfield India REIT a exécuté une introduction en bourse réussie avec une souscription 8 fois, avec une forte participation d’un mélange diversifié d’investisseurs de renom.

«Au milieu de la pandémie en cours, le premier semestre de 2021 a vu des transactions de renom par des investisseurs étrangers et nationaux dans le segment des bureaux commerciaux. Cela démontre la forte demande inhérente et la résilience du marché des bureaux tout en réaffirmant la confiance des investisseurs dans le secteur. Les performances constantes de certaines des grandes entreprises institutionnelles étrangères dans les actifs de base ont montré aux investisseurs mondiaux la portée potentielle d’investir dans l’immobilier indien. Nous nous attendons également à voir davantage de transactions de ce type dans un proche avenir », a déclaré Diwakar Rana, directeur général, Marchés des capitaux, Savills India.

Au cours du premier trimestre 2021, le modèle de consommation des actifs de détail de qualité investissable a affiché une image positive, car il a rapidement retrouvé les niveaux d’avant COVID du premier trimestre 2020. La recherche de Savills India a constaté un regain d’intérêt pour le segment de la vente au détail par les investisseurs institutionnels en capital-investissement, car le segment représentait la deuxième part la plus élevée (33%) des entrées d’investissement au cours du deuxième trimestre 2021.

Des investisseurs étrangers tels que CPPIB et GIC ont formé des plateformes pour investir à hauteur de 285 millions de dollars (21 milliards de roupies) dans des actifs de vente au détail dans les villes de Kolkata, Mumbai et Pune.

