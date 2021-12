Collecte en faveur du policier qui a cassé la mâchoire d’une femme

28/12/2021 à 12:14 CET

Ana Lucas

Un groupe de policiers de Murcie, collègues de l’agent condamné par la Cour suprême à six mois de suspension et d’indemnisation de la victime, ont organisé une collecte et donneront une partie de leur salaire pour l’aider à verser une indemnisation.

Des camarades de la police locale de Murcie suspendus de leurs fonctions pendant six mois pour avoir cassé la mâchoire avec un coup de poing à un citoyen ont organisé une collection pour vous aider économiquement.

Plus précisément, ils ont envoyé une lettre au service des ressources humaines du conseil municipal de la capitale, auquel ce journal a eu accès, contenant leurs données et exprimant leur intention que « dans le masses salariales de mars et avril de l’année 2022, les montants mensuels de 25 euros sont prélevés sur ma masse salariale et le revenu de solidarité desdits montants sur le compte bancaire du fonctionnaire suspendu ».

le Cour suprême a récemment confirmé la peine du tribunal provincial de Murcie qui a condamné ce policier à six mois de prison pour casser la mâchoire d’un occupant d’une voiture qu’avant il l’avait giflé et insulté avec des expressions telles que « tu aimes juste baiser les gens ».

L’agent n’ira pas en prison, mais il doit se conformer à la suspension, qui, selon des sources policières, n’a pas encore été rendue effective, même si elle débutera sous peu. Par conséquent, les collègues ont promu cette collecte, à laquelle ils encouragent tous les membres des forces et organes de sécurité de la région de Murcie à participer. Bien qu’en principe il ait été organisé par la police de Murcie, « tout revenu sera le bienvenu » pour aider votre partenaire.

L’agent doit payer 13 020 euros au citoyen qu’il a frappé. La municipalité de Murcie doit répondre de manière subsidiaire à la compensation à payer par le gouvernement municipal.