Collectes de TPS robustes, augmentation du signal de hausse du PMI

Un jour après que les données officielles aient révélé que le produit intérieur brut (PIB) de l’Inde avait augmenté de 8,4% au deuxième trimestre de l’exercice 22, ce qui a fait plus que restaurer la valeur perdue au cours du trimestre de l’année précédente, mais n’indique pas de signes précis d’accélération dans des segments clés comme la consommation, la fabrication, la construction et investissements privés, quelques indicateurs économiques à haute fréquence ont envoyé mercredi des signaux ambivalents. Le montant brut de la TPS s’élevait à 1 31 526 crores de roupies en novembre (ventes d’octobre), le deuxième plus élevé de l’histoire de la taxe indirecte globale qui a été lancée en juillet 2017, mais était encore un peu inférieur aux prévisions de nombreux analystes.

Il y a eu une augmentation des factures électroniques pour le commerce inter-États en octobre, les transactions au cours desquelles le mois détermine en grande partie le rattrapage de la TPS en novembre.

L’indice IHS Markit India des directeurs d’achat (PMI) manufacturier corrigé des variations saisonnières est passé de 55,9 en octobre à 57,6 en novembre, montrant la plus forte augmentation de la production et des ventes depuis février. En octobre 2021, le PMI-fabrication avait atteint un sommet en huit mois de 55,9 et PMI-services a atteint un sommet en dix ans et demi de 58,4. « L’industrie manufacturière indienne a continué de se développer en novembre, la croissance s’accélérant et les indices prospectifs pointant généralement vers de nouvelles améliorations dans les mois à venir », a déclaré Pollyanna De Lima, directrice associée de l’économie chez IHS Markit. Le chiffre global du PMI pour novembre était bien supérieur à la moyenne à long terme de 53,6 et indiquait « des signes provisoires d’une amélioration de l’activité d’embauche, après trois mois consécutifs de suppression d’emplois », la valeur ajoutée brute (VAB) dans le secteur manufacturier n’a augmenté que de 5,5% au T2FY22.

Cependant, après avoir atteint un record mensuel de 35,7 milliards de dollars en octobre, les exportations de marchandises sont tombées sous la barre des 30 milliards de dollars en novembre, car les goulets d’étranglement de l’approvisionnement frais à travers le monde, y compris une augmentation des coûts d’expédition et une pénurie de conteneurs, ont nui à la capacité des exportateurs à expédier. . Néanmoins, les exportations ont enregistré une augmentation de 26,5% par rapport à l’année précédente et de 15,9% par rapport au niveau d’avant la pandémie (le même mois au cours de l’exercice 20). L’émergence d’une nouvelle variante de Covid en Afrique du Sud et les voyages ultérieurs et autres restrictions imposées par certains pays, en particulier en Europe, ont également menacé de faire dérailler la dynamique de croissance des exportations de marchandises.

L’histoire de la consommation est toujours en train de se dérouler : la part des dépenses de consommation finale privée (PFCE) dans le PIB est passée de 55,1% au T1FY22 à 54,5% au T2. Le PFCE n’a augmenté que de 8,6 % sur un an au cours du trimestre de septembre, alors même que le trimestre de l’année dernière avait connu une contraction de 11,2 %.

Après la libération de la demande refoulée lors de la deuxième vague de Covid, les niveaux de consommation n’ont pas été maintenus, sans parler d’une nouvelle reprise.

Alors que les revenus de TPS pour novembre étaient supérieurs de 25 % à ceux du mois de l’année précédente et de 27 % par rapport au niveau de l’exercice 20, il pourrait y avoir une certaine modération des revenus en décembre (ventes de novembre) car les expéditions ont ralenti après les festivités. Le rattrapage de la TPS au cours des derniers mois a été robuste en partie parce que le secteur formel a capté les affaires du secteur informel.

La génération de factures électroniques pour le transport de marchandises s’est établie à un record de 7,35 crores pour octobre, les données mensuelles les plus élevées depuis la création du régime. Cependant, la génération quotidienne de factures électroniques s’est élevée à 19,9 lakh pour les 28 premiers jours de novembre, soit 12 % de moins que la moyenne quotidienne des 24 premiers jours d’octobre, reflétant un ralentissement de la demande au cours de la période post-festivals.

Déclarant que la tendance des recouvrements de la TPS était « très conforme à » la reprise économique, le ministère des Finances a déclaré dans un communiqué: « Un grand nombre d’initiatives entreprises au cours de la dernière année, telles que l’amélioration de la capacité du système, l’encouragement des non-déclarants après la dernière date de production des déclarations, le remplissage automatique des déclarations, le blocage des lettres de transport électroniques et l’adoption du crédit de taxe sur les intrants pour les non-déclarants ont entraîné une amélioration constante de la production des déclarations au cours des derniers mois.