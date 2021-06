Collecteur surélevé pour cible de construction d’autoroute ; construire 40 km de routes par jour

in

Annonçant cet objectif ambitieux, le ministre des Transports routiers et des autoroutes Nitin Gadkari a déclaré jeudi que le processus lié à l’acquisition de terres et aux autorisations environnementales était en cours d’accélération.

Malgré la pandémie et l’insaisissable investisseur privé, le gouvernement s’est fixé un objectif ambitieux de construire des routes d’une valeur de Rs 15 lakh crore au cours des deux prochaines années. Il s’agit d’une forte augmentation de Rs 1 à 1,3 crore de lakh par an consacré à la construction d’autoroutes ces dernières années ; alors que le montant oscillait autour de Rs 1 lakh crore entre FY18 et FY20, les analystes estiment qu’environ Rs 1,4 lakh crore ont été dépensés au cours du dernier exercice, compte tenu du bond de 30% par rapport à l’année dans la longueur de l’autoroute ajoutée au cours de l’année.

Gadkari, qui s’était fixé un objectif de construction d’autoroutes de 40 km/jour pour l’exercice actuel, contre 36 km/jour au cours de l’exercice précédent, avait informé le 18 mars de cette année le Parlement que « les dépenses engagées (par le gouvernement) pour le travaux de développement sur les routes nationales » étaient de Rs 1,00,178 crore en 2017-18, Rs 1,27,993 crore en 2018-19 et Rs 1,03,258 crore en 2019-20.

Alors que le secteur routier a été une doublure argentée lorsque d’autres secteurs de l’économie languissent, les analystes ont écarté la possibilité de construction de routes d’une valeur de Rs 15 lakh crore dans quelques années, même si la construction de routes autres que les autoroutes, y compris les routes de village sous le PM Gram Sadak Yojana (dépenses annuelles d’environ Rs 15,000 crore) est inclus. De toute évidence, le gouvernement s’attend à une plus grande participation du secteur privé à travers les routes HAM et BOT, tout en essayant également d’augmenter les dépenses publiques en mettant en commun les ressources, y compris le produit des projets de transfert de péage.

Le National Infrastructure Pipeline avait fixé les dépenses sur les routes à Rs 20,34 lakh crore entre 2020 et 2025.

Au 31 mars 2021, les travaux sur 2 108 projets routiers d’une longueur cumulée de 64 010 km, pour un coût de 9 22 404 crores de roupies, étaient en cours, selon le ministère des Transports routiers et des autoroutes.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré dans le dernier budget que plus de 13 000 km de routes, pour un coût de 3,3 lakh crore, ont déjà été été décerné sous le Rs 5.35-lakh-crore Bharatmala Pariyojana. Sur ce total, 3 800 km de routes ont été construits.

D’ici mars 2022, 8 500 km supplémentaires de projets seraient attribués et 11 000 km supplémentaires de corridor routier national seraient achevés, a-t-elle déclaré.

Le rythme croissant de la construction d’autoroutes, selon les analystes, est le résultat d’une série de mesures que le gouvernement a lancées ces derniers temps, comme le passage d’une facturation basée sur des jalons (généralement entre 45 et 75 jours) à une facturation mensuelle et à la libération de l’argent de rétention, de la performance sécurité au prorata des travaux déjà exécutés qui ont permis de réduire le cycle de conversion monétaire en faveur des entrepreneurs.

