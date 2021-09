Collection Andreādamo Printemps 2022 – WWD

Sexy est de retour et, depuis le lancement de sa marque éponyme l’année dernière, axée sur des tricots sensuels près du corps, Andrea Adamo en profite. Le créateur a organisé sa première présentation officielle sur le programme officiel du défilé de Milan en présentant des looks clés dans une boîte noire, les pieds du mannequin immergés dans le sable noir. L’installation est liée à la vidéo qu’il a tournée au bord de la mer, où un modèle a été représenté posant de manière séduisante sur des rochers sombres.

Le regard: Incontestablement sexy. Les filles Andreādamo n’ont pas peur de montrer beaucoup de peau et de mettre l’accent sur leurs courbes. Les formes féminines ont été encore exaltées par la vague et l’intarsia en forme de spirale décorant certains des articles.

Citation de note: “Ces vêtements sont conçus pour les femmes qui sont fières de montrer leur corps”, a déclaré Adamo. « C’est pourquoi j’ai décidé de continuer à privilégier une palette inspirée des différentes carnations, des plus pâles aux plus foncées : c’est la mode des femmes bien dans leur peau.

Pièces clés: Cardigans côtelés à cols larges et découpes graphiques ; pantalon évasé en résille ; catsuits avec détails de lingerie; minijupes avec fentes hautes et boutons latéraux; un cardigan oversize orné de détails à lacets ; des hauts avec soutiens-gorge incorporés et une robe-chemise en tricot avec le corsage et les manches en popeline de coton.

La vente à emporter: En quelques saisons, Andreādamo a réussi à devenir la marque italienne incontournable pour des vêtements sexy et confortables. La maille est certes une tendance, mais le créateur, de par son expérience professionnelle, sait qu’il doit élargir son offre pour être crédible sur le long terme. Cette collection a montré qu’il est déjà en train de semer les graines d’un développement futur.