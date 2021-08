Collection anniversaire en or 24 carats, lancement de Kylie Jenner | INSTAGRAM

La reine de réseaux sociaux, Kylie Jenner a officiellement dévoilé depuis ses réseaux sociaux, la prochaine sortie de sa collection anniversaire tant attendue de “Kylie Cosmétiques” intitulé cette fois comme “Or 24 carats”, qui contient toutes les nouvelles formules que nous n’avons jamais vues auparavant.

Nous savons bien que chaque anniversaire depuis la réussite de l’entreprise de Kylie CosmétiquesAnnée après année, sans faute, il y a eu une collection sur le thème des anniversaires, et toutes celles que la femme d’affaires a lancées ont été assez emblématiques, cependant, cette collection en particulier est la première depuis que Kylie a renommé toute sa marque de beauté.

Nous y trouverons sept nouveaux produits, que nous décrirons dans les prochains paragraphes, nous vous invitons donc à continuer à lire cette note afin que vous puissiez tout découvrir sur le nouveau “Collection anniversaire en or 24 carats Kylie Cosmetics”.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Attention à ses charmes, Kylie Jenner impressionne par sa silhouette

Pour commencer, nous savons que “Kylie Cosmetics 24k Gold Birthday Collection” est le thème de la 24e anniversaire de Kylie, qui a partagé une série d’images très en accord avec le thème de son profil Instagram, dont l’une des plus récentes, où elle a montré les nouveaux articles avec un incroyable design doré, qui semble être baigné d’or de 24 carats, le modèle est clairement apparu avec un maquillage doré dans les images promotionnelles.

Après quelques teasers dans ses célèbres stories Instagram, le magnat de la beauté et des soins de la peau a annoncé la collection qui sera disponible dans les 3 prochains jours, en plus, on peut dire que pour cette collection en particulier, la belle mère de Stormi a canalisé son impératrice intérieure et posé dans un soutien-gorge en maille dorée et une minijupe accessoirisée avec une pile ornée de chaînes dorées pour annoncer la collection.

Et comme le veut la tradition, Kylie lancera un collection spécial le 10 août pour fêter son anniversaire, cette année, il a choisi un thème de 24 carats pour fêter ses 24 ans, comme nous l’avons déjà mentionné, et, sans aucun doute, c’est son lancement le plus luxueux à ce jour.

Rappelons qu’il y a quelques jours, la célébrité américaine a révélé les gros plans de la collection dans l’une de ses histoires Instagram et que chaque détail a l’air impeccable, et bien sûr, cette nouvelle collection comprend un enlumineur liquide avec un éclat corporel pour obtenir l’éclat d’été caractéristique de Kylie et un surligneur en or jaune gravé du numéro 24, de même, l’emballage en miroir doré du surligneur crie l’élégance et porte le nom de Kylie gravé dessus.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Et ce ne serait clairement pas une collection Kylie Cosmetics sans produits pour les lèvres, c’est pourquoi elle présentait des teintes pour les lèvres en édition spéciale dans des tons vifs de rose et de marron des années 90, elle présentait également un sérum hydratant pour les lèvres avec de subtiles paillettes d’or. , et quand il vient aux yeux, Kylie a augmenté le glamour avec une palette de fards à paupières luxueuse, qui a des couleurs phénoménales, que tout le monde aime, car elles sont pleines de mats chauds et de reflets riches qui conviennent à un agréable après-midi d’été.

Elle a également montré à ses abonnés un nouveau duo d’eye-liner liquide qui se décline en cuivre irisé et en rose bijou, c’est le produit parfait pour expérimenter votre style d’eye-liner classique.

L’une des pièces les plus remarquables de la collection est le “All Over Gloss”, c’est un or liquide brillant fait pour ajouter du drame aux paupières, aux pommettes et aux lèvres, Kylie a mentionné dans ses histoires, il est indéniable que la dernière collection de Kylie L’anniversaire est pour l’amateur de maquillage qui n’a pas peur d’être le centre d’attention, en guise de dernier détail, la collection anniversaire Kylie Cosmetics 24K sera lancée le 10 août à 9 heures.