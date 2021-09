Collection Dsquared2 Homme et Femme Printemps 2022 – WWD

Dsquared2 a investi un espace industriel à Milan, rempli de graffitis à l’intérieur mais avec une végétation luxuriante à l’extérieur, pour organiser son défilé mixte printemps 2022 qui a été dévoilé numériquement le dernier jour de la Fashion Week de Milan.

“C’est un conte de fées grungy”, a déclaré le co-directeur créatif Dan Caten, se référant à l’ambiance générale des collections pour hommes et femmes, qui semblaient complémentaires.

Un mélange d’éléments grunge, rock et punk est entré en collision avec des éléments éthérés et délicats dans une gamme amusante et cool qui reflète l’approche sans vergogne de Dsquared2 en matière de mode.

“Il s’agit de filles et de garçons sympas qui se réunissent et s’amusent”, a déclaré Dean Caten, soulignant que l’intention était de transmettre “une bonne ambiance positive”.

Un affrontement entre le dur et le délicat a guidé la construction de chaque look. Par exemple, une veste de motard en inyle était superposée à une mini-robe transparente, tandis qu’un pantalon laminé était porté avec une robe transparente imprimée d’un motif floral romantique et ponctué de détails en dentelle. Dans le même temps, les mannequins masculins arboraient des pantalons en cuir assortis à des blouses féminines, ainsi que des shorts découpés au laser à effet pétale portés avec des vestes en jean confectionnées à partir d’articles en denim Dsquared2 upcyclés.

Les traitements vieillis, les motifs à carreaux et les pulls et cardigans en maille amples et intentionnellement détruits ont capturé l’ambiance grungy de la collection, tandis que les paillettes, ainsi que les ailes de papillon et les petites couronnes faites à la main, ont donné une touche fantaisiste au conte de fées dystopique Dsquared2.

Le message de la collection a été clairement télégraphié par le défilé numérique, mais il ne fait aucun doute que cela aurait été une expérience amusante en direct. La saison prochaine, j’espère !