Collection Emilio Pucci Printemps 2022 – WWD

Alors que la nouvelle directrice artistique Camille Miceli s’installe à Milan, l’équipe de création d’Emilio Pucci a dévoilé au format digital une collection d’été au chic sans effort.

Les maillots de bain des années 1970 de Marquis Emilio Pucci ont servi de point de départ à la collection, qui cherchait à apporter la liberté et l’espièglerie des vacances tropicales à la vie urbaine.

Mettant à jour et révisant les imprimés d’archives que le fondateur de l’entreprise a créés en s’inspirant de ses voyages à travers le monde, l’équipe créative a présenté une gamme d’ensembles animés et fluides de type pyjama rendus dans des tons vifs, ainsi que des ensembles comprenant des hauts courts et des micro-shorts, pour des femmes qui n’ont pas peur de montrer un peu de peau.

Les motifs, dont des motifs plus graphiques et des références tropicales, ont été revisités tactilement avec des broderies précieuses, donnant un raffinement supplémentaire aux robes en forme de foulard avec des cols licou et des dos ouverts.

Des coupes épurées et épurées définissent les tuniques avec des fentes sur les côtés, assorties à des pantalons coordonnés, et les hauts graphiques avec des cols carrés plongeants, le tout rendu dans des tons unis de vert citron et de jaune tournesol.

Les tuniques en organza brodé présentent des surfaces transparentes, ajoutant une touche supplémentaire de sensualité à la gamme.