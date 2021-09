Collection Jason Wu RTW Printemps 2022 – WWD

« New York, ça fait du bien ! » Jason Wu a déclaré avant son défilé Jason Wu Collection, notant la grande énergie et la camaraderie qui règnent actuellement tout au long de la Fashion Week de New York.

“Je veux vraiment que tout le monde aille bien”, a-t-il déclaré. “J’ai fait le Jason Wu [contemporary] spectacles pendant deux saisons – mais quand tout le monde est de retour, New York est plus fort en nombre. New York est unique car elle regorge d’indépendants, nous ne sommes pas la propriété de grands groupes. Quand j’ai commencé il y a 13 ans, c’était comme ça. C’est l’idée.”

Prenant une pause de la piste, ainsi que travaillant loin de son équipe pendant la majeure partie de l’année, Wu a été inspiré pour revenir à l’aide de ses mains et de la base de son entreprise. Il a estimé qu’il était « temps pour un moment de glamour » et il a tenu bon.

Wu a abordé le printemps avec une touche personnelle et artisanale qui a commencé avec des fabrications naturelles et de nouveaux traitements de teintures naturelles, en partenariat avec l’artiste textile Cara Marie Piazza.

« Je suis toujours connu pour les fleurs, j’adore les fleurs – ça a toujours été mon truc – et cela vient vraiment de mon enfance et de mon père. Quand j’avais cinq ans, mon père m’a appris toutes les fleurs que je connais. Il a un grand jardin, c’est son passe-temps », a expliqué Wu. “C’est un sujet personnel pour moi – généralement, c’est à travers l’ensemble ou les imprimés floraux, mais cette fois je voulais le faire différemment.”

Les effets nuageux et picturaux et les formes organiques de la mode printanière de Wu étaient le résultat de diverses techniques de teinture naturelle et les effets floraux abstraits ont été appliqués à des fabrications naturelles lavées – habotai de soie, coton à mémoire, charmeuse de soie et fabrications de taffetas de performance – et fouettés en silhouettes de rêve.

Les techniques ont été utilisées tout au long et ont fait des silhouettes glamour idéales pour le jour comme le soir, allant d’une variété de robes douces et élégantes, froncées et plissées au couteau, des séparations fluides et des combinaisons ornées de dentelle jusqu’à des robes grandioses dignes d’un tapis rouge. Le créateur a parsemé de moments monochromes tout aussi spéciaux, comme des tricots transparents et moulants (un fabuleux numéro noir long au sol) et des robes volumineuses avec des volants en forme de pétale.

Alors que les mannequins flottaient dans l’installation florale de la piste (qui sera offerte à des artistes locaux et à des étudiants de Pratt) dans des styles sereins et magnifiques, la rêverie de Wu a pris vie contre les vues panoramiques du paysage urbain du centre-ville de New York.