Collection Lauren London X DIFF – WWD

Lauren London x Diff

Photo de courtoisie

Diff Charitable Eyewear sortira sa dernière collection et collaboration avec l’actrice, mannequin et personnalité de la télévision américaine Lauren London le 22 juillet.

Née et élevée à Los Angeles, Londres s’est inspirée de certains de ses cristaux de guérison préférés, notamment l’émeraude, l’œil de tigre et la perle : « Je voulais créer une collection qui aiderait les gens à exprimer ce qu’ils ressentent à l’intérieur. Mes créations sont inspirées par l’idée d’intentionnalité et de projection d’une bonne énergie dans le monde », explique London.

La collection comprend une monture rectangulaire, la « Lotus Locs », en ambre tort, perle, émeraude tort et noir, et une monture aviateur, « California Soul », en noir et or. Les lunettes coûtent 88 $.

London et Diff espèrent que leur collection de deux montures dans six coloris permettra à chacun de rayonner sa positivité intérieure. “J’ai choisi de travailler avec Diff parce qu’ils partagent ma philosophie de redonner et de répandre l’amour dans le monde. J’espère que notre partenariat créera un effet papillon et diffusera une bonne énergie à beaucoup plus de personnes », a déclaré London.