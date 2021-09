Collection Marni RTW Printemps 2022 – WWD

En février 2020, il s’est mis dans la peau du lapin blanc guidant Alice dans le trou ; un an plus tard, il était écrivain et dédiait des poèmes à ses proches. Cette saison, Francesco Risso, pieds nus et enveloppé dans une couverture à rayures jaunes et un pantalon évasé à rayures, a défilé sur le podium de son défilé Marni – qui était présenté comme une performance multidisciplinaire expérimentale – comme une sorte de gourou à la tête d’une communauté d’individus divers.

Marni a invité tous les invités de l’événement à assister à un essayage personnel quelques jours avant le spectacle au showroom de la marque pour choisir une tenue à porter samedi soir, quand, à l’exception de quelques éditeurs et cadres, tout le public était habillé en upcycled vêtements peints à la main avec des rayures. Les invités se sont mélangés à des artistes, assis dans une arène circulaire en bois recyclé.

Commençant par un refrain en direct, le spectacle s’est ouvert avec des mannequins vêtus de tenues entièrement rayées, notamment des robes asymétriques coupées en tranches, des blazers oversize, des pulls épais déconstruits et des hauts bandeau assortis à des pantalons évasés.

Soudain, un autre interprète est monté sur scène en lisant un poème. Son pantalon en tricot décoré de marguerites naïves anticipait le thème du deuxième groupe de la collection. Les marguerites se sont épanouies sur une gamme d’articles, parfois assorties aux rayures emblématiques de la gamme. Les fleurs, avec une ambiance enfantine qui est une caractéristique déterminante de l’esthétique de Risso, sont venues comme des applications de tissu sur des robes de réservoir en coton et des shorts amples; sont apparus en intarsia sur d’adorables justaucorps rétro superposés à des combinaisons rayées avec un pantalon évasé, et ont été confectionnés en cuir et assemblés pour créer des robes et des ensembles exquis. Des vestes de motard aux motifs graphiques et des robes fluides à rayures ont également été incluses dans la gamme.

Alors qu’un chanteur montait sur scène, le dernier groupe de mannequins défilait sur le podium dans l’interprétation des tenues de soirée de Risso. Des robes en tricot à franges avec des touches intentionnellement inachevées étaient brodées de maxi marguerites scintillantes, qui parsemaient également les robes sensuelles en satin découpé et une fabuleuse robe en soie noire et blanche peinte à la main.

Accessoirisant le look, les chaussures en tricot ont été enrichies de motifs en trompe-l’œil reproduisant les silhouettes et les détails des styles de chaussures classiques, des baskets aux mocassins, tandis que les sacs sont éclaboussés de motifs de marguerites, ajoutant un attrait commercial à la collection originale.

Clôturant avec tous les artistes réunis au centre de l’arène dans une célébration festive, le spectacle a de nouveau révélé le désir de Risso d’exprimer sa créativité de différentes manières au-delà du défilé normal.