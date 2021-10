Collection NFT vendue pour 5,7 millions de dollars par Dolce & Gabbana

in

il y a 23 heures | 2 minutes de lecture

La collection NFT, limité en quantité, ajoute à son caractère unique.

Vogue Singapour a publié son numéro de septembre sur les NFT.

La ligne de neuf pièces Dolce & Gabbana Collezione Genesi NFT s’est vendue 5,65 millions de dollars sur le marché numérique UNXD. 1,275 million de dollars pour l’article le plus coûteux.

Comme toute marque premium, les vêtements et accessoires Dolce & Gabbana sont chers. Les bottes les moins chères en ligne coûtent plus de 500 $, tandis que la plupart coûtent plus de 1 000 $. La marque de mode crée également des pièces de haute couture uniques en leur genre qui se vendent des centaines de dollars.

La collection NFT, limitée en quantité, ajoute à son caractère unique. Un objet tangible créé par Domenico Dolce et Stefano Gabbana est inclus dans chacun des neuf NFT. Les marchandises comprenaient des vêtements pour hommes et femmes et des collections de bijoux « de qualité musée ».

NFT dans toute l’industrie de la mode

La rareté conduit à une vente de plusieurs millions de dollars de neuf œuvres numériques. En outre, le projet a également montré la connaissance de Dolce & Gabbana des tendances technologiques actuelles du monde de la crypto-monnaie et des tentatives d’adaptation et d’intégration dans le secteur de la mode en évolution rapide.

Dolce & Gabbana a dominé cette enchère. À peu près à la même époque, Vogue Singapour a publié son numéro de septembre sur les NFT et leurs effets sur la mode, contribuant peut-être à l’enthousiasme et à la tendance du secteur pour les actifs numériques.

En revanche, certaines entreprises utilisent les NFT pour annoncer de nouveaux produits, repenser leur stratégie numérique ou démontrer qu’elles suivent l’évolution de la technologie. De plus, DKNY fait la promotion de son nouveau logo avec un lancement NFT. DC Comics paie les clients pour s’inscrire à un événement en ligne. Considérant que, Neopets espère ressusciter son attrait en publiant une collection NFT.

Certaines des pièces réalisées pour les collections Haute Couture et Haute Joaillerie de Dolce & Gabbana. Qui a fait ses débuts à Venise fin août. La marque de luxe milanaise a donné aux clients la possibilité de posséder des vêtements numériques sur mesure. Aussi, invitation aux prochaines présentations Dolce & Gabbana Alta Moda, faisant partie de leur package d’achat virtuel.