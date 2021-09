Collection Prada Printemps 2022 Femme – WWD

Vendredi, pour la première fois dans l’histoire de la mode, une collection de prêt-à-porter a été présentée simultanément sur les podiums de deux villes distinctes lorsque Prada a dévoilé sa gamme féminine printemps 2022 à Milan et à Shanghai simultanément.

À la Fondazione Prada, située dans la ville natale de la marque, les invités étaient assis en petits groupes sur des socles gris à plusieurs niveaux face à des écrans où le spectacle de Shanghai était diffusé en direct.

“Faire ces spectacles simultanément démontre une nouvelle possibilité – qu’un spectacle Prada puisse avoir lieu n’importe où”, a déclaré le co-directeur créatif de Prada, Raf Simons. « Il s’agit de partager, pas seulement de partager des images, pas seulement de partager grâce à la technologie, mais de partager un événement physique. La communauté est une idée vitale : rassembler des personnes qui partagent des idéologies, des valeurs et des croyances.

Le format de l’événement a non seulement démontré la puissance financière de l’entreprise – produire deux spectacles et deux collections n’est certainement pas un exploit minime ou peu coûteux – mais a également mis en évidence la compréhension de Prada de l’importance pour les marques de luxe de franchir de nouvelles frontières pour s’engager avec une communauté mondiale.

Quant à la collection, Miuccia Prada et Simons se sont demandé comment des vêtements habillés traditionnellement avec une valeur historique – y compris des robes de soirée avec des trains et des corsets – peuvent être pertinents pour les femmes modernes qui veulent se sentir séduisantes.

«Nous avons pensé à des mots comme élégant – mais cela semble tellement démodé. Vraiment, il s’agit d’un langage de séduction qui ramène toujours au corps », a déclaré Prada. « En utilisant ces idées, ces références à des pièces historiques, cette collection est une enquête sur ce qu’elles signifient aujourd’hui, ce que signifie la séduction. Pourquoi ces idées sont-elles toujours importantes, après des centaines d’années ? Nous explorons ces idées et les confrontons.

Dans un monde où formel et décontracté se mélangent, Prada et Simons ont peaufiné et tordu les classiques dans leur recherche d’une sophistication nouvelle et cool.

Conformément à la stratégie qu’ils ont adoptée depuis le début de leur mariage professionnel, les créateurs ont présenté des variations sur quelques styles et silhouettes spécifiques.

Cette saison, les articles phares comprenaient des mini-jupes en satin minimalistes Miuccia avec de longues traînes, associées à des vestes en cuir très Raf coupées dans différentes silhouettes, des bombers aux blazers; robes midi froncées, très bon ton sur le devant et sexy dans le dos grâce aux fentes hautes; des pulls avec soutiens-gorge intégrés pour un effet liftant instantané ; des hauts et des chemises avec une sensation de papier et des détails lacés inspirés de la corseterie, et des barboteuses en tricot qui renvoient à la collection pour hommes présentée en juin.

« Trains, corsets, robes de soirée. Ces choses qui sont historiquement belles, elles sont intéressantes, mais nous voulons les déranger. Une robe de soirée, aussi belle soit-elle, ressemble à une telle irréalité », a expliqué Simons. « Nous voulons qu’elles se sentent pertinentes pour le 21e siècle, pour les femmes d’aujourd’hui. Nous voulons profiter de la beauté, mais d’une manière qui ne concerne pas le passé. Il s’agit d’aujourd’hui. Ces vêtements peuvent devenir compliqués : robes de soirée, costume historique. Nous voulions le rendre simple, facile. Cela semble moderne.

La facilité est un concept auquel les deux designers ont beaucoup fait référence au cours des dernières saisons et cette collection s’est sentie immédiate, fraîche, certes simple, mais toujours charmante et attrayante. Certes, il y en a peut-être un peu nostalgiques de la flamboyance multiforme, intellectuelle et visuelle du passé, mais Prada et Simons ne regardent pas vraiment en arrière. Ils semblent très concentrés sur la recherche de ce qui est pertinent aujourd’hui, sans renoncer à la créativité et à la nervosité.