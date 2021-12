Collections proches du niveau normal, mais les petites IMF sont toujours confrontées à une pénurie de liquidités, selon CreditAccess Grameen MD

Selon un rapport publié vendredi par le Microfinance Institution Network, les collectes globales approchent les 90 % et les décaissements sont également plus proches des niveaux d’avant Covid-19.

Par Piyush Shukla

Bien que les collectes et les décaissements aient atteint des niveaux proches de la normale pour le secteur de la microfinance, les petites institutions de microfinance (IMF) sont confrontées à des difficultés pour accéder aux fonds à un coût inférieur en raison de la baisse des notations de crédit, selon Udaya Kumar Hebbar, directeur général et directeur général de CreditAccess. Grameen.

Hebbar a déclaré que les petites IMF avec un portefeuille de moins de Rs 500 crore ont du mal à acquérir des fonds en raison de leur dépendance à l’égard des emprunts en grande partie auprès de sociétés financières non bancaires (NBFC) et d’autres sources informelles. Le fait que les banques traditionnelles n’accordent pas de crédit est un problème.

Il a déclaré que le programme de garantie de crédit du gouvernement et les mesures prises par la Reserve Bank of India (RBI) pour accorder des crédits via des opérations de pension à long terme ciblées pourraient entraîner des liquidités pour les petits prêteurs de microfinance. En outre, des réglementations révisées pour les IMF qui doivent encore être mises en œuvre par la RBI pourraient résoudre les problèmes de liquidité.

Selon un récent rapport de la Small Industries Development Bank of India (SIDBI) et d’Equifax India, le portefeuille exceptionnel du secteur de la microfinance s’élevait à 2 22 060 crores à la fin du mois de juin, les banques et les NBFC-IMF contribuant à plus de 75 %. L’encours du portefeuille a diminué de 11% à fin juin par rapport à mars.

Hebbar a déclaré que l’efficacité de la collecte de CreditAccess Grameen pour octobre était de 94,3%. «Plus de 4,2% des clients ne paient pas, ce qui signifie que les recouvrements sont proches de 98%… Nous sommes proches de la normale en termes de recouvrement, proche de la normale ou meilleurs que la normale en termes de décaissements et d’expansion et d’acquisition de nouveaux clients. Je suis d’accord qu’une nouvelle vague de Covid peut créer un obstacle entre les deux, mais je pense qu’avec l’expérience, nous y ferons face », a-t-il déclaré à FE.

Selon un rapport publié vendredi par le Microfinance Institution Network, les collectes globales approchent les 90 % et les décaissements sont également plus proches des niveaux d’avant Covid-19.

En outre, les perspectives du secteur de la microfinance restent stables malgré les inquiétudes concernant la propagation de la nouvelle variante Omicron de Covid-19 à travers le monde, a déclaré Hebbar. Il a déclaré que l’industrie a connu une fluctuation relativement plus faible en termes de coût du crédit au cours de la deuxième vague, qui a été dominée par la variante Delta.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.