Colleen Conrad, la petite amie de Jon Gosselin, fait allusion à une rupture après avoir révélé un diagnostic de cancer du sein

La petite amie de Jon Gosselin, Colleen Conrad, a annoncé sur Instagram qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein plus tôt cette année. Elle a dit qu’elle avait subi une mastectomie unique et une procédure de lambeau DIEP en juillet. Alors que Conrad a remercié sa sœur Debbie et ses deux enfants d’être à ses côtés, elle n’a pas mentionné l’ancienne star de Jon & Kate Plus 8, ce qui a conduit certains à penser qu’ils ne sont plus ensemble.

Samedi, Conrad a partagé un collage de photos, dont deux prises sur un lit d’hôpital. Elle a passé une mammographie le 15 avril pour la première fois en plus de deux ans, a écrit Conrad. Elle l’avait repoussé à cause de la pandémie de coronavirus. Après la mammographie, son médecin lui a dit qu’elle avait une masse au sein droit. “Tout s’est passé si vite après cela. Puis le 21/04, j’ai reçu l’appel qui a confirmé qu’il s’agissait d’un cancer. Stade 2, cancer du sein triple négatif”, a écrit Conrad. “J’étais BRCA1 et 2 négatif. Tout semblait si surréaliste.”

Conrad a subi une mastectomie unique sur son sein droit le 14 juillet, avec l’intervention du lambeau DIEP le 30 juillet. « Je me sens bien. Le lambeau DIEP était un choix personnel pour moi. à Penn Medicine à Philadelphie », a écrit Conrad. “Après mon opération, j’ai découvert qu’il ne s’était pas propagé aux ganglions, Dieu merci, et ils ont pu passer au stade 1. J’attends toujours le numéro d’Oncotype pour voir si j’ai besoin de chimio. Si moins de 25, j’ai gagné ‘t.”

Conrad a choisi de partager son histoire avec ses 8 000 abonnés Instagram parce que son cancer a été détecté tôt et elle voulait rappeler aux femmes de ne pas retarder les mammographies et de faire des examens mensuels des seins. « Réglez une alarme mensuelle si nécessaire », a-t-elle écrit. “Même les hommes, qui peuvent aussi contracter le cancer du sein. Un dépistage précoce fera toute la différence et vous donnera une meilleure chance de combattre.” En fin de compte, Conrad a noté qu’elle était “assez chanceuse” d’avoir le soutien de sa famille, y compris ses deux enfants et sa sœur Debbie.

Alors que la grande majorité des abonnés de Conrad ont répondu au message en lui envoyant leurs pensées et leurs prières, quelques abonnés ont remarqué que Gosselin ne faisait pas partie des personnes remerciées par Conrad de l’avoir soutenue. « Est-ce que vous et Jon êtes toujours en couple ? » une personne a écrit. “J’espère que Jon était là pour vous aussi ! Je suis vraiment désolé que cela vous soit arrivé”, a commenté un autre.

Conrad et Gosselin ont commencé à sortir ensemble en 2014. Sa page Instagram est toujours remplie de photos d’elle avec Gosselin et ses enfants Hannah et Collin de l’année dernière. Elle a cessé de publier régulièrement sur Instagram en novembre 2020, mais est soudainement revenue le 5 août pour partager une citation. “Vous découvrez qui est vraiment là pour vous quand vous en avez le plus besoin”, peut-on lire dans la citation. “Cela dit tout”, a-t-elle écrit en légende. Gosselin n’a pas posté de photo avec Conrad sur Instagram depuis le 26 juillet 2020.

Gosselin a été marié à Kate Gosselin de 1999 à 2009. Ils sont parents de jumelles Cara et Mady, 20 ans; et les sextuplés de 17 ans Alexis, Hannah, Aeden, Collin, Leah et Joel. Collin et Hannah vivent avec Gosselin en Pennsylvanie. Kate et les autres enfants auraient déménagé en Caroline du Nord après que Kate ait vendu la maison que l’ancien couple avait achetée en 2008.