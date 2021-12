College Op-Ed demande si les Blancs devraient être expulsés des partis – RedState

Les gens devraient-ils être exclus des fêtes si leur pigment est dérisoire ?

Une telle question est actuellement posée publiquement dans une école privée d’arts libéraux en Pennsylvanie.

Un éditorial du 2 décembre au Swarthmore College a un titre titillant : « Devrions-nous expulser les Blancs des fêtes ?

L’écrivain Sameer Halepoto note que les Caucasiens se pressent dans les soirées.

Et quand les Blancs sont dehors, fait remarquer l’étudiant, les non-Blancs sont mis dehors :

Organisée par la Swarthmore Queer Union (SQU), la Swarthmore African Student Association (SASA), Swarthmore ENLACE et la Swarthmore African-American Student Society (SASS), la fête à Paces le samedi précédant Thanksgiving a accueilli la diversité plus que la plupart. Après tout, les fêtes typiques de Swat incluent un nombre démesuré d’étudiants blancs (dont beaucoup sont des athlètes), ce qui rend plus difficile pour les groupes marginalisés de se sentir les bienvenus. Quatre clubs d’affinité accueillant la fête signifiaient qu’un plus grand nombre d’homosexuels et de BIPOC étaient susceptibles d’y assister.

Heureusement, « quatre clubs d’affinité accueillant la fête signifiaient que plus de personnes queer et BIPOC (noirs, autochtones et personnes de couleur) étaient susceptibles d’y assister ».

Mais les choses ont mal tourné – trop de gens s’étaient présentés.

Les responsables ont choisi d’éclaircir le troupeau.

Sameer raconte l’événement :

Alors que le nombre d’étudiants à la fête augmentait… les organisateurs ont décidé de nettoyer la maison par crainte de surpeuplement. Plus précisément, il était temps de chasser les Blancs. Ce qui a suivi a été un message retentissant dans les haut-parleurs de Google Translate qui a tourné en boucle pendant plusieurs minutes – disant aux étudiants blancs de partir.

« Au moment où le message a cessé de jouer », relaie-t-il, « la démographie raciale du parti avait considérablement changé. »

En effet, « les étudiants blancs constituaient une proportion considérablement plus faible des autres participants à la fête ».

En bout de ligne :

Le message avait été reçu haut et fort.

Mais ne blâmez pas les organisateurs – selon l’auteur, ils « étaient dans une situation de perdant-perdant ».

Le parti peut avoir eu l’intention de centrer les groupes marginalisés sur le campus, et il y a deux manières principales d’y parvenir. D’une part, les étudiants peuvent créer des espaces sûrs qui sont occupés uniquement par les groupes d’affinité. Alternativement, ils peuvent faire un effort plus concerté pour inclure des groupes d’affinité (par exemple, étudiants homosexuels, noirs, Latinx, etc.) dans des milieux occupés par des personnes non marginalisées (c’est-à-dire des blancs).

Sameer appelle le composant « perdant-perdant » une défense « équitable » pour les responsables, mais voici autre chose qui serait raisonnablement juste :

[I]Il est juste de se demander si le fait de dire aux étudiants blancs de partir via une boucle logicielle de synthèse vocale est la solution optimale pour créer une fête plus inclusive.

Tout ce qui précède, me semble-t-il, est ce qui se passe lorsque les idées suivantes règnent en maître :

Les gens doivent être classés en fonction de la couleur de leur peau. Les groupes d’identité doivent être séparés. Les Américains sont soit des victimes, soit des oppresseurs, selon leur identité de groupe. Le « confort » et la « sécurité » sont menacés lorsque les groupes se mélangent.

Aucun de ceux-ci, j’imagine, n’est compatible avec une société florissante.

Pendant de nombreuses années après le mouvement des droits civiques, l’Amérique a évolué vers le daltonisme. Pour le dire autrement, le pays considérait l’unité comme une vertu.

Aujourd’hui, semble-t-il, le contraire est présenté comme moralement juste.

La morale fait peau neuve. « Le réseau de dessins animés éduque les enfants sur la justice raciale : vous ne devez jamais être daltonien » https://t.co/mnzOjji2Bl pic.twitter.com/PS27kaB1Ap – Alex Parker (@alexparker1984) 18 février 2021

Autrefois, nous étions tous américains, y compris ceux qui possédaient des traits marginaux.

« Marginal » s’est maintenant transformé en « marginalisé » – un mot suggérant qu’il y a eu victimisation.

Et la justice, naturellement, doit attendre.

Le résultat, pour autant que je sache, est que des groupes lésés essaient de se cacher du mal en dépendant d’une «sécurité» qui n’existe pas – un abri simplement en étant dans une pièce avec ceux qui partagent un attribut particulier.

J’ai récemment écrit sur quelque chose de similaire :

On nous dit que notre « communauté » réelle est composée d’étrangers ayant la même couleur de peau ou les mêmes intérêts sexuels. Mais ce n’est pas la communauté. Et cette « communauté » ne vous soutiendra jamais. Ils ne vous connaissent pas et votre réussite ne peut pas améliorer leur propre bien-être. Les gens qui pourraient être un soutien – ceux de la même rue ou de la même ville – sont, selon les messages tout autour, nos ennemis en raison de… différences qui n’ont jamais brisé l’Amérique auparavant. … En tant qu’individus et en tant que société, notre durabilité a décliné.

Swarthmore, bien sûr, n’est qu’une école.

Mais il représente une école de pensée nationale :

Le centre culturel universitaire « tout compris » organise un barbecue « destiné » à tout le monde sauf aux Blancs

Le professeur Rutgers identifie l’ennemi de l’Amérique : les mères blanches, et non le genre « maman »

L’université du Tennessee sépare les étudiants pour une formation « antiraciste » et qualifie l’absence de Blancs de « magique »

Un professeur insiste sur le fait que les États-Unis sont « uniquement pour les blancs », parle de « rédemption » quand « il n’y a pas d’Amérique »

NYU Student Group Pétitions pour un logement réservé aux Noirs afin qu’ils « peuvent se sentir inclus »

Une autre université commande un logement spécifique à la race

L’Amérique pourrait-elle redevenir un creuset ?

Si c’est le cas, il y a beaucoup de décongélation à faire.

Dans la fête chaude de la vie, je crois, il y a de la place pour tout le monde.

-ALEX

