Collègues silencieux sur les représailles du CDC contre un scientifique “ superstar ” ⋆ .

Aucun des 10 médecins du comité qui conseille les Centers for Disease Control sur les vaccins COVID-19 ne dirait s’ils soutiennent le CDC retirer un scientifique de premier plan de ce comité pour s’opposer à une pause qui aurait pu effrayer les Américains de la vaccination COVID.

Le fédéraliste a contacté tous les membres du comité pour commenter la décision du CDC qui pourrait affecter l’intégrité et la perception publique du travail du comité, ainsi que la volonté des Américains d’accepter les vaccins COVID, une préoccupation pressante actuelle pour l’agence de santé publique. Aucun n’était disposé à commenter.

La réticence souligne le climat de représailles que le CDC a communiqué lorsqu’il a puni un scientifique de «classe mondiale» qui a aidé à inventer des méthodes améliorant considérablement le système de sécurité des vaccins que le CDC utilise aujourd’hui. Cette histoire de The Federalist a éclaté a attiré l’attention des médias, tout comme l’hésitation à l’égard des vaccins que la pause de l’agence semble s’être amplifiée.

En avril, le Dr Amanda Cohn, responsable du CDC, a envoyé un courrier électronique au Dr Martin Kulldorff de la Harvard Medical School pour le retirer du groupe de travail technique sur la sécurité des vaccins COVID-19 du CDC (connu sous le nom de VaST). Dans son courrier électronique, elle a clairement indiqué que l’agence ripostait contre Kulldorff parce qu’il a publiquement exprimé son opinion professionnelle selon laquelle la suspension du vaccin COVID de Johnson et Johnson n’était pas scientifiquement justifiée et augmenterait le nombre de décès par COVID.

Un collègue de la Harvard Medical School a décrit Kulldorff comme l’un des trois meilleurs experts en sécurité des vaccins au monde, affirmant que l’expertise de Kulldorff pour dire ce qu’il a fait n’est en question pour personne dans son domaine de la sécurité des vaccins. Kulldorff est l’un des trois coauteurs de la déclaration de Great Barrington publiée en octobre 2020 qui soutient que les verrouillages sont la mauvaise approche de la menace COVID-19. Cette déclaration a été signée par plus de trois fois plus de scientifiques médicaux et de santé publique qu’une déclaration opposée publiée une semaine plus tard, le mémorandum John Snow, et par environ 10 fois plus de médecins.

Juste avant d’être destitué du comité du CDC, Kulldorff a publié un éditorial en désaccord avec la décision du CDC de suspendre le vaccin COVID de Johnson et Johnson. En tant que membre du comité, a-t-il déclaré au Federalist, il a également fait cette recommandation avant la pause.

Comme il l’a expliqué dans l’éditorial The Hill pour lequel le CDC l’a puni, Kulldorff a plutôt recommandé que le vaccin continue d’être administré aux personnes âgées, qui n’ont montré aucun des effets de la coagulation sanguine qui ont conduit à la pause et courent un risque beaucoup plus grand si ils contractent COVID sans protection immunitaire. Il a déclaré que les plus jeunes devraient être encouragés à obtenir d’autres vaccins COVID qui n’ont pas entraîné la coagulation sanguine incroyablement rare pour leur groupe démographique.

Quelques jours après que Kulldorff a été puni pour avoir offert publiquement cette opinion professionnelle, le CDC a adopté sa position. Lors d’une conférence de presse expliquant pourquoi, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a même utilisé le raisonnement de Kulldorff, affirmant que garder le vaccin hors du marché coûterait plus de vies qu’il ne pourrait en sauver. Le CDC a donc puni Kulldorff pour un avis qu’il s’est rapidement tourné vers le plaidoyer. Mais pas après avoir nui à la confiance du public dans les vaccins COVID avec la pause contre laquelle il a insisté.

À ce jour, l’agence n’a pas expliqué sa décision, réintégré Kulldorff, s’est excusée ou quoi que ce soit d’autre que de réclamer l’incident. Cohn était parmi ceux du CDC qui ont refusé de commenter The Federalist. Les porte-parole des CDC ont également ignoré les demandes répétées de commentaires.

Ce climat de secret, de représailles et d’intimidation n’est pas une bonne idée pour une agence soi-disant apolitique et soi-disant axée sur la santé que les Américains ont constamment vue modifier son message public pour des raisons politiques et non médicales.

Des sondages montrent que le public a l’impression que le CDC est prêt à faire passer la politique au-dessus de la science affecte la volonté des Américains d’obtenir un vaccin COVID. En effet, la «pause» déconseillée par Kulldorff a été suivie d’une baisse drastique des taux de vaccination, comme l’a noté John Podhoretz le 5 mai:

Le 15 avril, 3,5 millions de «premières doses» ont été administrées. Puis vint la «pause» de J&J. Ce n’est que deux fois depuis que les premiers coups quotidiens ont dépassé les 3 millions, et à la fin du mois d’avril – après la levée de la pause – ils sont tombés à environ 2 millions par jour. Les chiffres de mai sont tout simplement calamiteux; la demande de vaccins est tombée d’une falaise. La moyenne sur sept jours à la fin de cette semaine sera nettement inférieure à 1 million.

De nombreuses enquêtes ont montré que la confiance du public dans le CDC a considérablement diminué au cours de la dernière année en raison de la croyance croissante que la politique influence les actions de l’agence. Une enquête de RAND Corporation a révélé une baisse de 10 points de la confiance du public dans la CDC de mai à octobre 2020. »[V]Les avis du CDC sont désormais fortement politisés », indique un communiqué de presse de RAND accompagnant les résultats, qui viennent d’être publiés le 5 avril 2021.

Un sondage réalisé par la Kaiser Family Foundation en septembre 2020 a révélé une baisse de 16 points de la confiance du public dans le CDC d’avril à septembre 2020, au milieu des perceptions croissantes de la politisation de l’agence. Dans ce sondage, 42% des répondants ont déclaré que le CDC accordait «trop d’attention» à la politique dans sa réponse au coronavirus. Des sondages plus récents de Kaiser montrent que l’hésitation au vaccin COVID est corrélée aux perceptions selon lesquelles le CDC est une agence politisée.

Un sondage réalisé en avril 2021 par Economist / YouGov a révélé que seulement 57% des Américains font confiance aux conseils médicaux du CDC «beaucoup» (29%) ou «assez» (28%). Dans ce sondage, 79% de ceux qui prévoient de ne pas se faire vacciner COVID ne font pas confiance au CDC pour obtenir des informations médicales. Dans tous ces sondages, ceux qui s’identifient comme démocrates ou libéraux placent un haut niveau de confiance dans le CDC, tandis que ceux qui s’identifient comme républicains ou conservateurs ont une faible confiance dans le CDC.

Ce ne sont pas seulement les conservateurs qui pensent que l’auto-contradiction constante du CDC, qui remonte au tout début de la pandémie, lorsque les responsables ont insisté à plusieurs reprises sur les masques n’étaient pas nécessaires ou utiles, dévastait la confiance du public dans les institutions scientifiques à un moment crucial. Ce sont aussi des médecins et des scientifiques qui pensent cela, y compris beaucoup de la gauche politique.

La messagerie CDC sur les restrictions post-vax a été un gâchis Le q n’est pas: y a-t-il 0% de changement de spread après vax (ans: presque sûrement non) Le Q est: les précautions ont-elles un ARR raisonnable (avec conformité réelle) après vac? (ans, aussi presque sûrement non) pic.twitter.com/jVStXV15nq – Vinay Prasad MD MPH (@VPrasadMDMPH) 2 avril 2021

Les révélations récentes du CDC ont permis aux syndicats d’enseignants d’influencer et même de rédiger des règlements que le CDC a publiés en février sur la réouverture des écoles. Cela expliquerait pourquoi les recommandations du CDC ont été en décalage avec la volonté des autres pays avancés d’ouvrir des écoles et des garderies dès un an, alors que les écoles publiques américaines influencées par un CDC politisé restent pour la plupart fermées complètement. temps d’enseignement en personne. Les effets d’entraînement négatifs de cette position politiquement motivée dureront des générations.

Cette dynamique retardera probablement les progrès scientifiques en effrayant le discours des scientifiques et en explorant librement les questions socialement importantes dans leur travail. «Scheufele craint que si les gens commencent à considérer les chercheurs et leurs institutions comme des agents du Parti démocrate, le soutien bipartisan de la science pourrait s’effondrer», a-t-il déclaré à Chemical and Engineering News dans un article de janvier.