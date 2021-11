Comme l’a montré la dernière Ryder Cup, les temps changent dans le golf. Il suffit de demander au légendaire Sam Torrance.

C’est devenu un tout nouveau jeu depuis sa dernière victoire sur le circuit européen (bientôt le DP World Tour) en 1998.

Ce week-end est le dernier événement de l’European Tour avant qu’il ne devienne le DP World Tour – et Morikawa pourrait devenir le premier Américain à remporter la Race to Dubai

Les circuits repensés obtiennent de nouveaux titres, les entraînements vont plus loin et Team USA peut battre Team Europe.

Mais même si le golf est actuellement dominé par les Américains, l’avenir du jeu s’annonce prometteur.

Tout à fait approprié, alors, que l’un de ses jeunes joueurs les plus excitants, Collin Morikawa, mène la Race to Dubai avant le grand point culminant de l’European Tour au DP World Tour Championship ce week-end.

Le golfeur champion de l’année, une star de l’équipe à succès de Steve Stricker pour la Ryder Cup, a établi des comparaisons avec Tiger Woods pour avoir fait irruption sur la scène de manière si impressionnante à un si jeune âge.

En effet, Morikawa et Woods sont les seuls joueurs à avoir remporté l’Open et le championnat USPGA avant d’avoir 25 ans, faisant des choses qui défient toute croyance dans le processus.

Mais alors que Torrance aime Morikawa, l’emblématique Écossais insiste sur le fait que personne ne peut être comparé à Woods.

Et s’il était obligé de choisir la chose la plus proche, le capitaine triomphant de la Team Europe de 2002 opterait pour un autre jeune Américain…

Woods est l’une des icônes sportives les plus célèbres de la planète, avec 15 victoires majeures et 82 victoires sur le PGA Tour

« Il n’y a personne comme Tiger Woods », a déclaré Torrance à talkSPORT.com via les paris sur le golf BoyleSports. « C’est le Dieu, l’énigme, je pense que nous ne reverrons plus jamais des gens comme lui. Morikawa est un joueur extraordinaire et fantastique. Mais Tiger était dynamique.

« Morikawa est plus un Neil Coles de mon époque, un beau joueur, mais pas Tiger Woods ! Il est tellement en avance sur pratiquement tout ce que nous avons jamais vu. Si vous vous asseyez et lisez son dossier. Jack Nicklaus est extraordinaire et le sera toujours, en particulier ses finalistes. Mais Woods est différent.

«Je pense que Bryson DeChambeau est la chose la plus proche de ce qu’était Tiger quand il a fait irruption sur la scène. Il a créé autant d’excitation, mais ils ont tous tellement de choses à faire avant de s’approcher de Tiger.

DeChambeau – le scientifique costaud et percutant du golf – a suscité de nombreuses controverses avec son approche, alors que les autorités du jeu tentent continuellement de le protéger de sa technique de « bombe et jauge ».

Mais Torrance est un fan. Il a poursuivi : « C’est extraordinaire. Mon père m’a appris toute ma vie et la première chose qu’il m’a apprise était de faire un virage d’épaule aussi grand que possible, de le frapper aussi loin que possible et nous le redresserons plus tard. Malheureusement il est décédé maintenant et nous n’avons jamais réussi à le redresser assez !

DeChambeau a mis les livres sur le verrouillage pour ajouter une distance sérieuse à son jeu – et cela a fonctionné

«Mais c’était toujours une question de puissance et j’aime la façon dont ils ont développé le jeu. Ils ont réduit la longueur du conducteur et cela ne me dérange pas du tout.

« Je pensais que la Ryder Cup à Paris était le moyen de freiner les longues conduites. Quand tu as raté le fairway, tu sortais de côté, tu ne peux pas toucher le green.

« Mais pour quelqu’un qui a développé cette longueur de conduite dans son arsenal, lui enlever ça me briserait le cœur, c’est de ça dont il s’agit! »

Un joueur qui a essayé un peu trop fort pour égaler le pouvoir absurde de DeChambeau est Rory McIlroy.

L’Irlandais du Nord a même admis que les exercices de vitesse avaient peut-être gâché son swing presque parfait dans une interview franche l’année dernière.

Malgré une Ryder Cup torride, McIlroy est revenu dans le cercle des vainqueurs avec une victoire à la CJ Cup en octobre, et le succès n’est pas la seule chose qui est revenue.

Le joueur de 32 ans, sans major depuis sept ans, est de retour au travail avec l’instructeur de l’enfance Michael Bannon après un bref passage avec le gourou du swing Pete Cowen.

.

McIlroy est à la recherche de sa prochaine victoire à Dubaï ce week-end

Et Torrance pense que Rory a peut-être finalement appris une leçon importante.

« Certains joueurs ont essayé de trouver quelque chose de plus », a ajouté le joueur de 68 ans.

« Mais je pense qu’il se rend compte maintenant qu’il n’a besoin de rien de plus. Il peut atteindre 320. D’accord, ce n’est pas 350, mais c’est assez loin pour n’importe quel terrain de golf jamais construit. Il est revenu, non pas à l’essentiel, mais à ce qu’il sait.

«Ils parlent tous de chaque position dans laquelle il se trouve sur le backswing, le downswing, le suivi – chaque position est la position parfaite.

« Rory est un enfant très intelligent, un enfant adorable, il est venu et est resté avec moi pendant une semaine quand il avait 14 ans, donc je le connais bien. Je pense que ce retour à Michael sera une excellente initiative pour lui de perfectionner ce qu’il a.

« Vous n’avez pas besoin de rechercher la perfection. Mon père a cherché le secret toute sa vie et il ne l’a jamais trouvé.

C’est quelque chose auquel même le pirate informatique à temps partiel peut s’identifier, juste là.

Allsport – .

Torrance est l’un des joueurs les plus célèbres à participer à l’European Tour

Torrance était cependant bien meilleur que cela – et ce week-end marque la fin d’une ère qu’il connaissait mieux que la plupart.

Le légendaire golfeur écossais a remporté 21 fois l’European Tour – qui ne s’appellera plus ainsi une fois que le DP World Tour Championship se terminera dimanche.

Étant donné que deux Américains, Morikawa et Billy Horshel, sont les plus susceptibles de remporter la Race to Dubai de cette saison – il est temps que le nom du Tour reflète son statut mondial.

À partir de la saison prochaine, l’European Tour deviendra le DP World Tour, avec 47 tournois dans 27 pays différents et un fonds total dépassant les 200 millions de dollars pour la première fois.

Et Torrance, qui était là lorsque le Tour s’est formé pour la première fois en 1972, se souvient avec de bons souvenirs et se projette dans un avenir passionnant.

« Eh bien, étant donné que j’y étais quand ça a commencé en 1972, et j’y ai été pendant 46 ans, c’était assez extraordinaire », a-t-il ajouté.

« Mais je pense que c’est un geste incroyable de la part de l’European Tour, de Keith Pelley et du staff là-bas. Nous avons fait une tournée mondiale pendant un certain temps sans être appelé une tournée mondiale.

« C’est le début d’une nouvelle ère. Cela en changera la face. Dans un an, deux, trois, tous ces grands endroits accueilleront le golf et cela créera beaucoup d’opportunités pour les joueurs qui n’en ont peut-être pas eu. C’est fantastique. »

Il a ajouté : « Cela m’a donné une vie et je n’aurais pas pu rêver plus. La tournée européenne était ma maison et ma vie. J’ai noué de belles amitiés, de bons souvenirs, des Ryder Cups, des tournois gagnés. Mon plus beau souvenir serait d’avoir été capitaine de la Ryder Cup, c’était tout simplement magnifique.