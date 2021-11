21/11/2021 à 16:05 CET

Collin Morikawa est entré dans l’histoire à Dubaï en devenant le premier Américain à participer à la « Race to Dubai » grâce à sa victoire dans le DP World Tour Championship, lors d’une dernière journée où il a mis le direct pour assurer le « double ».

Avec seulement deux ans et demi en tant que professionnel, Morikawa a déjà l’Open Championship et un titre de World Series et désormais le titre de Meilleur Joueur du Tour Européen, avec son triomphe à Jumeirah,

Morikawa a atteint le tournoi final à Dubaï en tant que leader de la ‘Race’ bien que cinq autres joueurs aient menacé son triomphe final, parmi lesquels son compatriote, Billy Horshel. Une victoire lui a assuré la couronne et il a effectué la dernière ligne droite ce dimanche, avec une carte de 66 coups (-6) qui était définitive. Le Californien a prévalu dans le tournoi et a dépassé la meilleure position d’un Américain, Patrick Reed, qui a terminé deuxième en 2018.

« Un triomphe particulier »

« Sans aucun doute, c’est spécial et un honneur d’être le premier Nord-Américain à remporter ce titre et à mettre mon nom aux côtés de joueurs historiques », a-t-il déclaré.. Jon Rahm l’a remporté en 2019 et a décidé de ne pas participer à cette édition alors qu’il faisait partie des grands candidats à la victoire.

« Il y a deux ans, ce n’était même pas dans ma tête d’être ici. Je voulais juste jouer à travers le monde, mais je ne savais pas que je pouvais arriver à ce moment et si tôt & rdquor;, a commenté Morikawa, qui a terminé avec 271 coups sûrs (-17), suivi de Matt Fitzpatrick et Alexander Björk, avec 274 (-14).

Le joueur d’origine japonaise a donné une authentique clinique de constance du tee au vert pour manipuler des fers comme personne d’autre. Le dernier jour, il a fait preuve de patience. Il a commencé avec six paires d’affilée et a assuré que le putt de 12 l’avait fait se réveiller. Terminé faire cinq birdies dans les sept derniers trous avant les qualifications et sécuriser la double couronne à Dubaï.

Grand final d’Arnaus

Concernant la participation espagnole, finition impressionnante du barcelonais Adri Arnaus, qui grâce à un dernier tour de 66 coups (-6) s’est hissé à la neuvième place finale, avec 277 coups (-Onze). Un final de saison brillant, qui le mène à la 33e place de la ‘Race to Dubai’.

Bonne performance fin du Castellón Sergio García, qui a signé 68 coups sûrs (-4), pour terminer seizième, avec 279 (-9), tandis que Rafa Cabrera Bello l’a fait en 39e position, avec 284 (-4).