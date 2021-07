Collin Morikawa réalise son deuxième “Big” en une journée sans erreurs à l’Open

in

18/07/2021 à 20h19 CEST

L’Américain de 24 ans Collin Morikawa, grâce à une dernière carte avec 66 coups (-4), qui l’a porté à un total de 265 (-15), a remporté l’Open Championship ce dimanche, est devenu le deuxième ‘grand’ du golf , qui s’est joué au Royal St George’s GC (Sandwich, Kent), avec deux coups d’avance sur son compatriote Jordan Spieth, et quatre sur l’Espagnol Jon Rahm, qui a terminé troisième et récupéré le numéro 1 mondial dans une journée oùEt il a essayé, mais les birdies étaient en retard.

D’origine japonaise et chinoise, né à Los Angeles (Californie), Morikawa succède à l’Irlandais Lowry Shane sur la liste Open, qui était fier d’être le joueur qui a eu l’honneur de porter son titre le plus longtemps, après ne pas avoir joué en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. La réalisation du beau ‘Jarra de claret’ (trophée du vainqueur), est aussi son deuxième ‘grand’, après avoir débuté son record dans les “Majors” avec le PGA Championship en 2020.

Morikawa remporte le badge “Joueur de l’année” et un chèque spectaculaire de 2,07 millions de dollars après quatre jours de golf au Royal St.George’s où il s’est avéré être le joueur le plus régulier, c’est-à-dire dans des conditions de jeu exceptionnelles, inhabituelles en Angleterre et sur un parcours de liens.

Rahm, Avec sa troisième position partagée, et un total de 269 coups (-11), il a regagné le numéro un mondial prêté dimanche dernier à l’Américain Dustin Johnson., qui a terminé ce dimanche à une huitième place partagée, avec un total de 273 hits. Les Espagnols devaient être parmi les quinze premiers et devant les Nord-Américains.

