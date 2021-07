Collin Morikawa repousse Jordan Spieth pour remporter l’Open et marquer son nom dans les livres d’histoire aux côtés de Tiger Woods

in

Collin Morikawa est le golfeur champion de l’année grâce à un triomphe à deux coups sur Jordan Spieth au Royal St George’s.

L’Américain a gardé son sang-froid et a réussi un magnifique tour final 66, terminant à 15 sous et dépassant le leader des 54 trous Louis Oosthuizen, qui s’est évanoui dimanche.

Morikawa réclame le Claret Jug devant une foule bondée dans le Kent

À 24 ans, Morikawa rejoint Tiger Woods dans les livres d’histoire en tant que seul joueur à avoir remporté l’Open et le championnat USPGA avant d’avoir 25 ans.

Extraordinairement, il s’agissait des débuts du numéro quatre mondial au plus ancien événement de golf et de son deuxième Majeur en huit départs.

En tant que personne obsédée par Cap’n Crunch, il y a toutes les chances que Morikawa devienne le prochain vainqueur en série du jeu.

