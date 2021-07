Collin Morikawa, un « grand » avec ou sans public

Collin Morikawa Il a regardé le Silver Jug avec fascination, l’a jeté en l’air puis l’a embrassé, double champion majeur à 24 ans. Cette fois, il y avait du monde pour l’applaudir et l’encourager. L’Américain de dimanche a été le premier joueur à remporter deux “gros” au premier essai. Sa victoire il y a 11 mois lors de ses débuts avec la PGA est survenue lors du premier tournoi majeur non-spectateur au milieu de la pandémie. C’était un scénario très différent pour Morikawa quand dimanche il a fait la « promenade » dans la Calle 18 del Royal Saint-Georges, au milieu d’une grande ovation.

Morikawa est à mi-chemin de la Grand Chelem de sa carrière après huit apparitions et est le premier joueur depuis Bobby Jones en 1926 à remporter deux tournois majeurs en si peu d’apparitions. Et rejoint Gene Sarazen, Jones, Jack Nicklaus, Seve Ballesteros, Tiger Woods, Rory McIlroy et Jordan Spieth sur la liste des multiples « grands » gagnants avant d’avoir 25 ans.

Morikawa a dépassé Louis Oosthuizen, enclin à faire des erreurs (‘Shrek’ est parti sans s’occuper de la presse et a félicité le champion avec un tweet), et n’a pas bronché alors que Jordan Spieth a fait un dernier effort, comme l’a fait aussi Jon Rahm. Il a joué avec la confiance qui vient d’avoir remporté un “major” et a montré l’expérience d’un vétéran. “Quand vous entrez dans l’histoire et que j’ai 24 ans, c’est difficile à comprendre”, a déclaré Morikawa. Avec la Cruche, il a d’abord rendu hommage à l’Allemand Matthias Schmid, qui a remporté la médaille d’argent du meilleur amateur. “Il y a deux ans, j’étais aussi un amateur”, lui dit Morikawa. En 2019, l’encre de son diplôme collégial avait à peine séché. Dans les huit tournois majeurs que Morikawa a joué depuis lors, il en a remporté deux.

«Il est très difficile de regarder en arrière sur les deux courtes années où j’ai été professionnel et de voir ce que j’ai fait parce que j’en veux plus. J’apprécie ces moments et j’adore ça », a déclaré Collin.

La saison 2021 des « grands » a commencé avec Hideki Matsuyama étant le premier Japonais à remporter le Masters. Phil Mickelson Il a été le premier joueur de 50 ans à remporter un tournoi majeur (PGA), personne n’avait réussi un birdie jusqu’à ce que Jon Rahm à Torrey Pines sur les deux derniers trous pour remporter l’US Open, puis Morikawa est arrivé. “Il a le potentiel, le jeu et la tête pour pouvoir affronter toutes les bosses qui se présentent à lui”, a déclaré Spieth. Vous savez ce qu’il dit. Lorsqu’il a remporté l’Open au Royal Birkdale en 2017, il a remporté trois tournois majeurs à l’âge de 23 ans. Et puis vint une sécheresse de près de quatre, devant reconstruire son swing et sa confiance. Il n’est pas tout à fait de retour, mais il est proche.

Les 32 000 fans ont applaudi Rahm, qui a réussi quatre birdies d’affilée dans son courageux combat pour la victoire, et Spieth, qui en a signé quatre sur une étape de six trous. C’est ce que Morikawa n’a pas vécu à Harding Park (San Francisco), le premier « major » sans spectateurs. Morikawa a joué 20 tournois à travers le monde sans spectateurs, et seulement avec une capacité limitée depuis mars. « Il a passé un an et demi dans un environnement sans foule. Et c’est plus difficile avec de grandes foules. Vous le ressentez davantage. Sais tu où tu es. C’est une scène plus grande. C’est impressionnant », a ajouté Spìeth. La prochaine cible pour Morikawa, d’origine japonaise et chinoise, est les Jeux olympiques. par Toki