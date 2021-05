Collin Sexton: “Je vais montrer que je peux être un grand meneur de jeu”

Les critiques ont été installées dans l’environnement de Collin Sexton ces dernières semaines en raison des terribles résultats obtenus par Les Cavaliers de Cleveland, qui sont les derniers de la Conférence Est. L’extérieur américain a été interrogé pour son caractère et sa folie avec le ballon, son apathie lors de la passe du ballon …

Bref, se demander si Collin Sexton peut être le leader d’une franchise avec de sérieuses aspirations en NBA, une base de niveau qui peut diriger son équipe. Il est clair à ce sujet et il va le montrer. Voici ses déclarations.

“Ils disent que je ne peux pas être PG. Maintenant, ces prochains matchs, je vais leur montrer que je peux faire les deux – diriger l’équipe et marquer le ballon aussi … les critiques et courez avec, et faites-les simplement paraître fous … “

– Collin Sexton

