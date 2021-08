Colman Domingo de ‘Candyman’ sur une suite possible, spin-off de ‘FearTWD’ – Report Door ⋆ .

Avec un box-office solide de 1,9 million de dollars jeudi soir pour Candyman, les choses s’annoncent plutôt douces aujourd’hui pour Colman Domingo.

Le vétérinaire de Fear The Walking Dead se joint à nous pour le podcast Hero Nation pour discuter du film d’horreur produit par Jordan Peele, des problèmes qu’il soulève et des endroits où va la suite dirigée par Nia DaCosta. De plus, Domingo parle de son cheminement de carrière jusqu’à présent et des ambitions et objectifs de la série de l’apocalypse zombie qui devrait revenir pour sa septième saison le 17 octobre.

Ecoutez le podcast ici :

Parallèlement à nos questions-réponses avec Colman Domingo, Hero Nation d’aujourd’hui examine les retombées de la CinemaCon de cette année à Vegas. Anthony était dans la salle climatisée cette semaine alors que les studios déroulaient leurs présentations étoilées aux exposants en personne.

Faisant l’éloge de la sortie sur grand écran, des bandes-annonces et des aperçus ont été présentés pour The Matrix: Resurrections

, Mission Impossible 7, Top Gun : Maverick, Jurassic World : Domination, Spider-Man : No Way Home et plus encore. Il nous donne le point de vue de près sur ce que tout cela pourrait signifier pour une industrie désespérée de remettre les gens à leur place. Nous examinons également les derniers développements de la bataille juridique de la crise des missiles cubains entre Scarlett Johansson et Disney sur les bénéfices et les plates-formes de Black Widow de Marvel – et qui pourrait bientôt quitter le tout.

Appuyez sur play sur le podcast Hero Nation ci-dessus.

